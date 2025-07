Casal compra casa antiga e descobre adega secreta com vários vinhos; veja o vídeo

O casal criou um perfil chamado "Minha Casa Minha Obra" no TikTok e, por lá, Neia Cabral e o marido, Sérgio, mostram o processo de transformação do casarão. Além deste vídeo, há conteúdos em que a dupla pede sugestões do público sobre o que fazer nos cômodos ou mostrando mais detalhes da residência.