Academia adverte aluno gay por uso de bermuda considerada inadequada: "Sensação de que eu não tinha o direito de estar ali"

Um homem usou as redes sociais para denunciar o constrangimento que afirma ter sofrido em uma academia de Anápolis (GO). Marcus Andrade, de 42 anos, administrador e produtor, contou que foi repreendido por um funcionário do local por usar uma bermuda considerada "inadequada" durante o treino. O aluno publicou um vídeo relatando o episódio, que rapidamente viralizou.