Ex-funcionária de Alexandre Pires é condenada a mais de 16 anos de prisão por furtar R$ 1,5 milhão do cantor

Uiara possui o interesse de manter preservadas as informações íntimas das partes envolvidas, mas antecipa, desde já, que trará aos autos todas as informações que comprovam a sua inocência no caso. Inclusive esclarece que há ação cível sigilosa, ainda em andamento, em que se busca reaver documentos que foram retirados indevidamente de sua posse e que comprovam o destino de valores de retiradas indicados no processo penal e, que tais somas foram sempre direcionadas a pagamentos de contas e pessoas indicadas pelas próprias partes.