Horóscopo

Como vai ser seu dia

Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 21/06/2026

Confira o que diz a astrologia sobre o horóscopo do dia de todos os signos

Oscar Quiroga

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 21/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

O ambiente onde sua alma se nutra de familiaridade nem sempre é formado pelas pessoas que oficialmente sejam seus familiares, portanto, você precisa buscar com quem ou em que lugares sua alma se sentiria à vontade.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Tudo que anda acontecendo dá margem a muita especulação, e sua mente anda frenética, em busca de respostas e explicações. Tudo ao seu devido tempo, por enquanto adote a postura de testemunha passiva dos acontecimentos.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Procure reservar tempo e energia para organizar o fluxo de recursos financeiros, de modo a ter mais segurança e conforto nas próximas semanas. É algo necessário, mesmo que não seja divertido. Em frente.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Agora sua alma fica habilitada a tomar mais iniciativas. Não que antes você não pudesse ir em frente com suas iniciativas, mas agora a tendência é essas darem resultados melhores, além de ampliar sua margem de liberdade.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e sua alma precisa dar um tempo para refletir com sinceridade sobre o papel que desempenha e, também, sobre a maneira com que vai manobrar nos tempos vindouros. É tudo possível.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Procure sair da toca, porque fazendo contatos no mundo social você descobriria oportunidades que, de outra maneira, passariam despercebidas. Suporte com elegância as pessoas chatas, isso também faz parte.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

As coisas boas que vêm vindo por aí podem ser pressentidas, sem ser entendidas com clareza, mas isso seria desnecessário. Necessário só é que você aceite os pressentimentos e que aprenda a se orientar por esses.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Quando o jogo é claro e sincero, todas as pessoas envolvidas ganham com isso, mas apesar de todas saberem disso, mesmo assim resistem a atuar dessa maneira. Vai entender os humanos! Procure agir com transparência.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Ousadia é seu nome do meio, mas isso não quer dizer que sua alma seja sempre bem-sucedida por atuar com ousadia, às vezes enfia os pés pelas mãos. Por isso, o assunto é selecionar direito quando atuar com ousadia.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Faça uma triagem fina dos relacionamentos, para não correr o risco de se acomodar em alguns que, pela força do hábito, permanecem, mas que não brindam com nada positivo à sua vida. Triagem de relacionamentos.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Dedicar-se ao que seja imprescindível, mesmo que não seja de sua preferência, com carinho e boa vontade, pavimentará o caminho para você chegar a uma situação que seja mais condizente com suas pretensões. Em frente.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03

Dividir as experiências boas com as pessoas, sejam elas conhecidas ou anônimas, faz a magia de multiplicar o regozijo. O ser humano é mais humano na mesma medida em que se relaciona e compartilha experiências.

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