Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 21/06/2026

Neste domingo (21), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 21/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
O ambiente onde sua alma se nutra de familiaridade nem sempre é formado pelas pessoas que oficialmente sejam seus familiares, portanto, você precisa buscar com quem ou em que lugares sua alma se sentiria à vontade.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Tudo que anda acontecendo dá margem a muita especulação, e sua mente anda frenética, em busca de respostas e explicações. Tudo ao seu devido tempo, por enquanto adote a postura de testemunha passiva dos acontecimentos.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Procure reservar tempo e energia para organizar o fluxo de recursos financeiros, de modo a ter mais segurança e conforto nas próximas semanas. É algo necessário, mesmo que não seja divertido. Em frente.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Agora sua alma fica habilitada a tomar mais iniciativas. Não que antes você não pudesse ir em frente com suas iniciativas, mas agora a tendência é essas darem resultados melhores, além de ampliar sua margem de liberdade.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e sua alma precisa dar um tempo para refletir com sinceridade sobre o papel que desempenha e, também, sobre a maneira com que vai manobrar nos tempos vindouros. É tudo possível.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Procure sair da toca, porque fazendo contatos no mundo social você descobriria oportunidades que, de outra maneira, passariam despercebidas. Suporte com elegância as pessoas chatas, isso também faz parte.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
As coisas boas que vêm vindo por aí podem ser pressentidas, sem ser entendidas com clareza, mas isso seria desnecessário. Necessário só é que você aceite os pressentimentos e que aprenda a se orientar por esses.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Quando o jogo é claro e sincero, todas as pessoas envolvidas ganham com isso, mas apesar de todas saberem disso, mesmo assim resistem a atuar dessa maneira. Vai entender os humanos! Procure agir com transparência.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Ousadia é seu nome do meio, mas isso não quer dizer que sua alma seja sempre bem-sucedida por atuar com ousadia, às vezes enfia os pés pelas mãos. Por isso, o assunto é selecionar direito quando atuar com ousadia.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Faça uma triagem fina dos relacionamentos, para não correr o risco de se acomodar em alguns que, pela força do hábito, permanecem, mas que não brindam com nada positivo à sua vida. Triagem de relacionamentos.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Dedicar-se ao que seja imprescindível, mesmo que não seja de sua preferência, com carinho e boa vontade, pavimentará o caminho para você chegar a uma situação que seja mais condizente com suas pretensões. Em frente.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Dividir as experiências boas com as pessoas, sejam elas conhecidas ou anônimas, faz a magia de multiplicar o regozijo. O ser humano é mais humano na mesma medida em que se relaciona e compartilha experiências.