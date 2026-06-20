Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 20/06/2026

Neste sábado (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 20/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Retorne às raízes, procure fazer contato com tudo que faça você se sentir num ambiente familiar, o qual nem sempre é constituído pelas pessoas que chamamos de familiares, às vezes muito pelo contrário. Familiaridade.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Você não precisa encontrar, de imediato, uma razão para o que acontece, apenas participar, desfrutando do que merecer e tomando distância do que lhe seja antipático. Pensar demais estragaria o regozijo disponível.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Os assuntos financeiros, mesmo não sendo provedores de alegria e leveza, são necessários e requerem atualmente sua atenção, para ser organizados em nome de você obter mais segurança e conforto nas próximas semanas.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
O acréscimo de energia circulando pelo seu corpo e alma há de servir para você tomar as iniciativas que foram adiadas nas semanas anteriores, por pressentir que não era o momento certo. Agora é o tempo certo.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Tudo que você pressente é possível acontecer, mas nada cairá em sua horta do céu sem que você atue de alguma maneira firme e vigorosa, para manter mínimo controle sobre o andar da carruagem. Tudo isso é possível.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Procure ter boa disposição para fazer contatos sociais, porque nesta parte do caminho as melhores oportunidades resultariam de você transitar à vontade pelo barulho social, mesmo no meio de pessoas que não prefira.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Se aparentemente está tudo certo, por que raios a alma é invadida por ansiedades sem forma? Talvez seja resultado das experiências traumáticas do passado, mas de toda maneira é bom resistir. Coisas boas vêm vindo.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
O dinamismo crescente aponta na direção de que seja propício você colocar suas cartas sobre a mesa, com transparência e sinceridade, porque assim as pessoas também se sentiriam motivadas a fazer o mesmo. Abertura.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Nem sempre a ousadia dá bons resultados, às vezes você poderia se aquietar e deixar passar o que pareceria ser uma oportunidade, mas que na verdade não passa de uma encrenca. Selecionar as experiências é necessário.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
A vida social requer investimentos de tempo e energia aos quais nem sempre sua alma está disposta, mas agora é quando a vida social traria para você oportunidades que, de outra maneira, não seriam percebidas.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
A excitação da perspectiva de novos e interessantes projetos dá lugar agora ao infinito de tarefas imprescindíveis para colocar em pé tudo que seja do seu interesse. Dedique-se a isso com carinho e boa vontade.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
O melhor da vida é o que pode ser compartilhado, seja com as pessoas próximas e conhecidas, ou eventualmente com quem você encontra de casualidade no meio dos eventos cotidianos. Compartilhar multiplica o regozijo.