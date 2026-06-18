Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 18/06/2026

Nesta quinta (18), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 18/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Seu regozijo está em primeiro lugar, a despeito de que as pessoas critiquem a atitude, porque assim o fazem sobre o ciúme que sentem e que não são transparentes o suficiente para aceitar esse sentimento. Seu prazer é seu.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Cuide de tudo que você tem apego, e provavelmente a lista seja longa o suficiente para não dar tempo de cuidar de tudo num dia só. Selecione, por isso, as pessoas, assuntos e objetos que mais requeiram seu cuidado.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
O dinamismo toma conta do cenário e sua alma nada de braçada nessas condições, porém, é importante ter mínimo foco no que realmente importa, senão o dinamismo vai provocar aquela dispersão que sua alma conhece bem.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Quanto mais certas pessoas pedirem para você abrir seu bolso, melhor será tomar distância delas e, temporariamente, preservar seus recursos, aguardando por um momento melhor e mais dinâmico para fazer investimentos.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Tome iniciativas que não sejam beligerantes, mas conciliadoras, sem esperar resultados imediatos, apenas plantando sementes de mudanças importantes que irão amadurecendo nas próximas semanas. De pouco em pouco, tudo é.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Aquilo que você não comunica nem compartilha com ninguém é o que há de mais importante, pelo menos nesta parte do caminho. Portanto, reserve um tempo maior do que o habitual para tomar distância de tudo e de todos.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Os relacionamentos sociais requerem um tanto de investimento de sua parte, porque falta aquela vontade de circular no meio das pessoas. No entanto, nesta parte do caminho as boas coisas surgiriam do âmbito social.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Projete sua mente e coração ao mundo, atuando com vigor na defesa de seus interesses e, também, avançando sem pudor, mas sem atropelar ninguém na escalada da ambição. Progredir é uma necessidade básica.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Para as pessoas entenderem direito o que você lhes propõe, você teria de estar dentro da alma delas, algo impossível de acontecer. Melhor você divulgar suas ideias sem se importar com o que as pessoas entendam.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Não saber direito o que acontece, mas ter a alma invadida de suspeitas e argumentações em torno delas, esse é o fundamento da paranoia. Melhor você passar por este momento sem fazer especulações sobre nada.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Agora é um ótimo momento para você se aproximar daquelas pessoas difíceis, e aparentemente inacessíveis, para lhes fazer as propostas que tem em mente. Faça isso, porque encontrará uma receptividade melhor da parte delas.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
As questões que deveriam ser simples e ao alcance da mão tendem, agora, a se tornar mais difíceis de solucionar. Apesar de ser essa uma condição temporária, perturba o suficiente para influenciar seu humor. Distância.