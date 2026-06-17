Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 17/06/2026

Nesta quarta (17), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 17/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Para fazer tudo do seu jeito se prepare para receber críticas, porque as pessoas se apegam a normas e regras que, neste momento criativo, seria necessário transgredir. Atue de acordo com sua boa vontade.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
A boa vontade melhoraria muito o panorama, mas a sua em particular não seria suficiente, teria de haver também a boa vontade de todas as pessoas envolvidas nesta parte do caminho, e isso é difícil de garantir, não é?
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Agora é propício conversar sobre esses assuntos que foram evitados, porque tocavam temas delicados, diante dos quais as pessoas encrespavam. Agora é quando esses temas podem ser conversados com relativa calma.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Cuide dos seus recursos sem que isso seja uma obsessão, porque não há garantia de nada no momento atual da civilização, e se houver pessoas por aí prometendo mundos e fundos, cuide para não cair no conto delas.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Diante das hostilidades, use a inteligência, driblando os confrontos que não sejam imprescindíveis e conduzindo tudo, dentro do seu alcance, a uma dimensão de entendimento. Isso anulará as tentativas hostis.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Os bons sentimentos podem não solucionar nada de imediato, porque são influências invisíveis que nem todas as pessoas percebem, porém, se você confiar no seu efeito, agora é o momento certo de os irradiar do seu coração.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
De vez em quando é preciso fazer um pouco de pressão, senão as pessoas se acomodam e deixam de administrar o tempo com eficiência. Essa pressão, porém, precisa ser dosada com muita sabedoria, porque o excesso seria ruim.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Com cuidado e tratando bem a todas as pessoas que integrem seu momento atual, ainda que existam situações temíveis que seja necessário enfrentar, sua alma se sentirá segura o suficiente para atuar com sabedoria.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Por mais que você tenha descoberto o segredo da pedra filosofal, não há garantia de que as pessoas estejam dispostas a aceitar com alegria suas descobertas. Ao contrário, espere críticas e muita resistência.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Sempre é possível dourar a pílula para que as coisas não pareçam tão pesadas quanto são, mas a maquiagem não dura muito tempo e, quando a verdade surge, é preciso enfrentar e manobrar de acordo. Melhor não adiar.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Muitas coisas pesam muito ainda em sua consciência, ao ponto de não permitir que sua alma perceba a mudança de cenário, onde circulam pessoas agradáveis, nas quais você poderia confiar. O peso há de desaparecer.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
O medo é garantido, a forma com que você vai lidar com esse está em aberto, porque depende de sua boa ou má vontade de administrar as questões inevitáveis que a vida apresenta, em nome de seu amadurecimento. É assim.