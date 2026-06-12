Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 12/06/2026

Nesta sexta (12), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 12/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Use seus recursos, materiais e abstratos, para fazer deste momento o cenário que você tem vontade, um no qual sua alma e corpo se sintam dentro de uma esfera confortável e segura, cheia de sensações agradáveis e serenas.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Tomar as iniciativas é propício, porque se ficar esperando que as coisas aconteçam de forma satisfatória pela mão de outrem, isso poderá até acontecer, mas de algum modo virá com uma dose de desgaste também. Melhor não.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
O que você gostaria não está ao alcance da mão e o que está ao seu alcance não é o que você gostaria, as contradições são inerentes à natureza de sua experiência de vida. Melhor começar a gostar delas, ou não?
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Dizia Pitágoras que a amizade é o único relacionamento perfeito entre os humanos, porque todos os outros envolveriam interesses que circulam nas entrelinhas do que supostamente as pessoas se proporiam mutuamente.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Exponha abertamente suas pretensões e também sua generosidade, porque protegendo e amparando as pessoas que são próximas de seu coração, você também demonstra com clareza quais seriam suas intenções e projetos de vida.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Nada é longe para o coração, que quando sente está presente no que sente, sem importar que objetivamente as pessoas estejam distantes entre si. O superpoder do coração é aproximar, a despeito das distâncias físicas.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Vale a pena fazer apostas altas na busca de satisfação, senão, em que outra experiência seria melhor apostar suas fichas? No meio de tanta distorção que o mundo anda produzindo, por que não buscar a satisfação?
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Dizem que é melhor não criarmos expectativas sobre as pessoas, só que, por mais que as pessoas afirmem isso de boca cheia, na prática é inevitável que tenhamos expectativas sobre aqueles com que nos relacionamos.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Os gestos simples, mas feitos com eficiência, porque calculados devidamente, tendem a provocar o impacto emocional que palavras lindas ou presentes caros supostamente garantiriam. As coisas simples.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
O que você gostaria de ver acontecendo é exatamente aquilo que você precisa fazer acontecer. Tome a iniciativa, evite ficar na expectativa de qualquer coisa que o valha. É você que precisa fazer acontecer.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Desenhe mentalmente um círculo protetor ao redor das pessoas que são próximas de seu coração, porque assim você lhes brindará com o amparo carinhoso que irradia de sua alma neste momento. Proteger é amar. É assim.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
As satisfações que sua alma busca precisam ser experimentadas, antes de tudo, na sua própria mente, porque se, interiormente, você não criar um cenário afável, nada do que acontecer será satisfatório. Começa dentro.