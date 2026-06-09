Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 09/06/2026

Nesta terça (09), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 09/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
O bom jeito de finalizar as coisas é quando todo mundo faz as concessões pertinentes e abre mão das exigências que só serviam para manter o suspense. É hora de terminar o suspense que não faz mais bem a ninguém.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
As boas ideias precisam ser passadas pelo crivo da praticidade, porque seria contraproducente ficar se entusiasmando com boas ideias que, depois, não dariam em nada, por serem impossíveis de colocar em prática.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
A boa intenção das pessoas nem sempre é suficiente, por isso é importante você monitorar e verificar se elas cumprem aquilo que foi prometido, para não se deparar com surpresas desagradáveis no meio do caminho.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Há horas em que os pensamentos positivos e o entusiasmo não são suficientes para abrir passagem no meio das contrariedades que as pessoas insistem em apresentar. Muita calma nessa hora, deixe passar, porque vai passar.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
É provável que, objetivamente, as coisas continuem emperradas, mas ao mesmo tempo há sinais de haver ideias diferentes disponíveis, alternativas que apontam a um destino que não apenas alivia, como entusiasma também.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Nem tudo que as pessoas prometem agora será possível cumprir, portanto, para você evitar decepções, desconte o entusiasmo exagerado e veja as coisas do ponto de vista mais pragmático possível. Triagem de promessas.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Há uma dose de sacrifício que se tornou inevitável, porque você só realizará suas pretensões aguentando a presença de certas pessoas que, de verdade, sua alma gostaria de ver pelas costas. Tudo em seu devido tempo.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Há ideias que entusiasmam muito, mas que seria impossível realizar, a não ser que você tivesse recursos de sobra para queimar e, mesmo que os tivesse, não seria sensato seguir por esse caminho. Escolhas.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
No momento, não há como saber se seria melhor deter seus movimentos diante das contrariedades ou seguir em frente atendendo ao apelo dos seus desejos. Melhor refletir bastante sobre esse importante dilema.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Os contratempos provocados pelas pessoas que não são sinceras podem fazer você perder um precioso tempo, investindo em situações que não vão na direção dos seus anseios, muito pelo contrário até.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Desfrute do que seja bom e passe rápido pelas circunstâncias e pessoas que lhe provoquem mau humor, porque a contabilidade do momento pode ser bem positiva, descontando as agruras que certas pessoas insistem em impor.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Será impossível abraçar todas as oportunidades que se apresentam, e escolher algumas em detrimento de outras não será fácil tampouco. É hora de luzir sua capacidade de discernimento para fazer as boas escolhas.