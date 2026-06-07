Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 07/06/2026

Neste domingo (07), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 07/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
As perspectivas não poderiam ser melhores, mas são abstratas, isto é, ainda não encontraram o fio condutor que as transforme em realidades concretas. Ideias abstratas são apenas o início do caminho. Em frente.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Todo mundo pensa, mas nem todo mundo tem domínio sobre o que pensa, dando a impressão de que os pensamentos se pensam sozinhos em vez de haver uma alma interior que pensa. Procure se focar na alma interior que você é.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Foque nos assuntos práticos, valorizando o que você produz, sem necessidade de garantir o sustento básico através de cada serviço que oferecer, mas entendendo que é através do somatório de tudo que as coisas se resolvem.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Seria ingênuo de sua parte esperar que as pessoas reconheçam sua generosidade, mesmo porque nem todas suas atitudes são desse calibre, as virtudes se misturam com atitudes nem tão virtuosas assim. Somos todos humanos.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
As boas coisas que por enquanto parecem escorrer entre seus dedos continuarão disponíveis quando a fase de adversidades finalizar, e se por essas coisas estranhas do destino demorar, nem isso há de preocupar você.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Os bons sentimentos hão de ser preservados e estimulados, porque são a liga que une as pessoas, mesmo que essa união seja também motivada por interesses materiais. Os bons sentimentos dão vida aos interesses materiais.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
As boas coisas que a vida tem para lhe oferecer não cairão no seu quintal como por artes mágicas, mas serão resultado de você se empenhar ao máximo nos próximos dias, dando seu melhor para obter essas coisas boas.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
As perspectivas futuras se desenham muito bem e produzem entusiasmo, mas o futuro não é agora, e para esse não ser apenas uma ilusão, no aqui e agora você precisa começar a se movimentar de acordo. Em frente.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Os investimentos que sua alma precisa fazer nesta parte do caminho são importantes o suficiente para levantar questões sobre se vai ou não dar certo. Impossível saber os resultados agora, precisa haver confiança.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Você não precisa estar no domínio o tempo inteiro, nesta parte do caminho seria sábio oferecer espaço e voz às pessoas de seu círculo mais próximo, porque assim haverá harmonia e todo mundo será valorizado.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
A harmonia só pode ser construída sobre a discordância, porque se não houver contraste a alma nem se movimentaria na direção de qualquer cenário que lembre harmonia. Os conflitos têm sua razão de ser, e não é a da irritação.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
A alegria é sempre a prova dos nove de que as coisas estão indo bem, apesar de haver contrariedades e circunstâncias adversas. Para o bem viver, é mais importante a atitude interna do que as circunstâncias. Em frente.