Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 05/06/2026

Nesta sexta (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 05/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Para que tudo termine bem será imprescindível que haja mínima generosidade da parte de todas as pessoas envolvidas, isto é, que deixem de lado as exigências e se dediquem a fazer algumas concessões. Assim vai dar.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Quando o dia a dia é harmonioso e alegre, podem acontecer coisas inquietantes, mas a alma continuará serena, tendo mais capacidade de enfrentar os acontecimentos com sabedoria. Invista na harmonia da vida cotidiana.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
O progresso ansiado está ao alcance da mão, portanto, melhor deixar de se apoiar em imagens de golpes de sorte, porque desviaria sua atenção daquilo que seria realmente importante neste momento. Tudo ao seu alcance.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
A melhor maneira de finalizar as hostilidades é adotar atitudes generosas e desprendidas, porque só assim as coisas se assentarão e começarão a ser benéficas para todas as pessoas envolvidas. Encerre o capítulo.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
A mente viaja pelo futuro e pelo passado porque tem esse superpoder. Quando você, no meio de um cenário de perrengues, visualiza mentalmente as coisas boas da vida, se aproxima do futuro em que essas são realidade.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Enquanto houver entendimento e bom trato entre as pessoas que pretendem se unir para progredir, tenha certeza de que você pôs os pés num caminho sem volta, que conduzirá sua alma a uma melhora substancial de vida.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
A sorte será sempre bem-vinda, mas não é sábio ficar dependendo dessa para continuar progredindo. Faça sua própria sorte se esforçando o máximo possível nos próximos dias, sem olhar para trás. Mundo novo, vida nova.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
As boas ideias terão de ser acompanhadas com operações práticas que testem sua validade, porque senão essas boas ideias só servirão para conversas interessantes e nada além. Melhor pensar de forma prática.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Enquanto você continuar confiante e com entusiasmo a respeito de tudo que de promissor acontece agora, até poderão haver alguns contratempos e contrariedades, mas nada vai tirar sua alma do caminho certo.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
O valor que você outorgar às pessoas com que se relaciona será também o valor que você dará à sua própria alma, porque, no fim, os relacionamentos se baseiam em reciprocidade. O bom trato há de prevalecer.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Tratar com carinho e atenção as coisas que para as pessoas normalmente passam despercebidas é uma maneira mágica de você atrair coisas boas para sua vida e para todas as pessoas com que se relaciona. O poder do pequeno.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
O bem viver não é algo que dependa de golpes de fortuna ou grandes tacadas, é uma condição que é construída todos os dias, vinda de dentro, com alegria e boa disposição apesar de quaisquer eventualidades.