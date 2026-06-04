Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 04/06/2026

Nesta quinta (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 04/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
É bom que surjam as questões práticas para sua alma não se enredar em ilusões que só consumiriam tempo e energia e não dariam nenhum resultado compensador. As questões práticas parecem frustrar, mas são uma bênção.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
É lindo viver emoções intensas, porque a alma se sente mais viva e envolvida com os acontecimentos. Essas emoções não duram muito tempo, porque logo depois a realidade concreta exige medidas práticas e organizadas.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
A segurança que você busca não está disponível nesta parte do caminho e, por isso, seria melhor renunciar a ela, mesmo que de forma temporária, porque assim você evitará cair no conto que as pessoas inventam.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
A tentativa de colocar tudo em pratos limpos pode ser um tiro saindo pela culatra nesta parte do caminho. É difícil conter a boa vontade, mas pelo menos dá para se desapegar dos resultados. Isso é possível.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Guarde segredo sobre suas reais intenções e não se intimide com a visão de que tudo pareça ir na direção contrária dessas. O cenário é instável e irá se consolidando ao longo dos próximos dias. Cabeça no lugar.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Mesmo que as pessoas estejam cheias de boas intenções, se a responsabilidade pelos resultados recair sobre suas costas, determine com vigor seus limites e pretensões, para elas não agirem de forma leviana.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Para entender a verdadeira intenção das pessoas, que quase sempre não é a que se manifesta com evidências, mas através de gestos sutis, sua alma precisa estar atenta ao que é dito nas entrelinhas. Aí está a verdade.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
A vida é generosa e emite sinais para nossa humanidade ficar de sobreaviso sobre o que seria propício fazer ou não. Quando você se precipita, deixa de levar em consideração o que esses sinais transmitem. Melhor não.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Querer muito que algo aconteça não é sinônimo de ter força mental suficiente para fazer acontecer, e quando isso é assim, sua alma corre o risco de se convencer de que pode o que, de fato, estaria fora do alcance.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Nem todas as pessoas convincentes têm a razão ou apresentam as melhores propostas, muitas delas são apenas sedutoras, e por trás de toda sedução serpenteia alguma mentira, um engano maquiado de oportunidade.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
A mesquinharia de certas pessoas provoca perrengues que sua alma não seria obrigada a administrar mais, porém, são reais o suficiente para não passarem despercebidos. A percepção resulta em responsabilidade de arrumar.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
As lindas propostas que lhe são feitas vêm envolvidas com assuntos que precisam ser conversados direito, para não deixar pontas soltas que depois, com certeza, se transformariam em inconvenientes irritantes.