Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 02/06/2026

Nesta terça (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 02/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Conseguir manifestar com clareza suas intenções e queixas é algo que vai melhorar muito o ambiente e os relacionamentos. Não há garantia de que as pessoas entendam, mas é garantido que sua alma vai ganhar serenidade.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Mesmo que não seja possível completar tudo que sua alma pretende, ainda assim haverá margem suficiente para fazer alguns movimentos que fariam enorme diferença. Assim, de pequeno em pequeno se faz o grande caminho.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
A vontade da maioria das pessoas envolvidas pode não ser a que seria melhor, do seu ponto de vista, mas é a que vai prevalecer, pelo menos por enquanto. Agora não é hora de discutir, mas de se adaptar. Em frente.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
As coisas não se acertam sozinhas, as coisas se acertam porque você investe energia e tempo nesse sentido. Algumas pessoas acham que é pura sorte, mas na prática a única sorte envolvida é a que você faz acontecer.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Alguns sinais de entendimento começam a surgir e fazem toda a diferença entre as condições angustiantes e as perspectivas de esperança de que o imbroglio todo seja superado o mais definitivamente possível. Em frente.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
As limitações que constrangem sua alma serão superada, talvez não com a urgência que você gostaria, mas nesse sentido é imprescindível que você tenha mais confiança em seu taco, e acredite num futuro muito melhor.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Ainda que não seja sempre que as pessoas se entendam conversando, mesmo assim é propício continuar tentando, porque os resultados podem não ser imediatos, mas quando as coisas certas são ditas, há ressonância inevitável.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Nada é simples nesta parte do caminho, mas a riqueza do cenário reside justamente em sua complexidade. Por isso, procure não pular etapas, mas se dedicar com afinco a solucionar cada assunto que surgir.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Os entendimentos que surgirem espontaneamente hão de ser ratificados através de combinados, promessas e sensata divisão de responsabilidades, porque só deixando tudo às claras haverá perspectiva de serenidade.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Mesmo que você tenha a impressão de que não acontece grande coisa, porque seu tempo está sendo tomado pela rotina, ainda assim, se você observar melhor, perceberá que há grandes movimentos sendo desenvolvidos.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Fazer o que você tiver vontade nem sempre é fazer o que deveria ser feito. A transgressão das regras instituídas é necessária quando a alma pretende coisas para as quais ela deve instituir suas próprias regras.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Faça o que seja pertinente a adquirir tranquilidade e sossego, mesmo que essas sejam condições passageiras, porque na prática, um minuto de serenidade faria uma enorme diferença. Coisas pequenas, mas bem eficientes.