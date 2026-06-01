Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 01/06/2026

Nesta segunda (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 01/06 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Pensando bem se chega longe, mas pensando bem e fazendo ainda melhor sua alma se torna imbatível. Sem precipitação, sem urgência, tome todo o tempo que seja necessário para amadurecer seus planos e intenções. Em frente.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Toda e qualquer conversa que você considerar importante não há de ser tratada como urgente, mas amadurecida com a ajuda do tempo, sem precipitações, sem enfiar os pés pelas mãos, para não estragar o que seria bom.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
As boas intenções hão de ser temperadas com atitudes práticas, para que não se cozinhem desentendimentos futuros. Faça a sua parte nesse sentido e cobre das pessoas o mesmo. Assim, você verá, haverá equilíbrio.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
A partir de agora e por um pequeno lapso de tempo fica sob sua responsabilidade tomar conta de todas essas pontas que foram ficando soltas nas semanas anteriores, nas conversas em suspense e nos gestos contidos.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, mas ainda sem as definições que sua alma receberia como alívio, porém, isso não há de ser considerado algo negativo, porque representa a perspectiva de as coisas se assentarem melhor.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
As pessoas certas estão todas por aí, porém, dispersas o suficiente para darem a impressão de que não se encontram disponíveis. Na hora que sua alma achar oportuno, procure tomar a iniciativa de as congregar.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Melhor fazer pouco e fazer bem do que sair atropelando tudo para colocar em dia o que andou sendo procrastinado. Nem sempre a procrastinação há de ser considerada negativa, às vezes é sinal de amadurecimento.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Aquilo que você der por garantido há de ser estudado novamente, para não incorrer no equívoco de abandonar a atenção necessária que a situação toda requer. Dormir em cima dos louros seria um erro.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Se você despertar com a corda toda, com a alma cheia de atitude, procure voltar a descansar e refletir melhor sobre o que faria, para não correr o risco de se precipitar e estragar o que poderia ser melhor.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Os acertos e combinados que foram feitos hão de ser revistos com tranquilidade, para não haver contratempos, porque as pessoas costumam prometer demais e fazer menos do que prometem. Cuide para isso não acontecer.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Quando as pequenas coisas do dia a dia dão trabalho extra, em vez de funcionar como deveriam, é hora de fazer das tripas coração e tocar a bola para frente, sem gastar energia excessiva em queixas e lamentos.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
A vontade de fazer muita coisa não é necessariamente o indicador de que seria o momento oportuno de fazer muita coisa. Talvez seja apenas o pressentimento, acertado, de que vem vindo por aí uma época agitada, mas não hoje.