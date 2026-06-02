Horóscopo de hoje para Touro: veja a previsão completa do dia 02/06/2026

Nesta terça (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
Confira a previsão completa para o signo de Touro em 02/06/2026 e para todos os outros signos atualizada.
Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio
Mesmo que não seja possível completar tudo que sua alma pretende, ainda assim haverá margem suficiente para fazer alguns movimentos que fariam enorme diferença. Assim, de pequeno em pequeno se faz o grande caminho.
Como saber o ascendente do signo
Grande parte das pessoas, ainda que não seja ligada aos temas da astrologia, sabe seu signo solar. Ele é mais fácil de descobrir, pois é determinado pela data de nascimento. Isso ocorre pois o signo solar muda a cada 28 dias, sendo praticamente um mês para cada signo. Já o signo ascendente muda a cada duas horas. Por isso, para descobrir o ascendente é necessário saber a hora exata do nascimento. A partir disso, é possível fazer um cálculo para descobrir qual é o seu ascendente. É claro que nada substitui uma consulta completa com um astrólogo, que fará uma leitura mais precisa sobre o mapa astral completo.
Passo a passo para calcular o signo ascendente
O ascendente muda a cada duas horas a partir do nascer do Sol. Zero Hora preparou um conteúdo completo, que ensina como calcular o signo ascendente.
Entenda a polaridade dos signos
Na Astrologia, o círculo do Zodíaco é composto pelos 12 signos que se dividem em dois grupos, denominados como polaridades.
Esses grupos indicarão alguns comportamentos e o tipo de energia que os signos pertencentes a eles podem apresentar.
Esses grupos são dois polos opostos, mas que se complementam. Sob a ótica oriental, a polaridade se apresenta como Yin e Yang que, em conjunto, formam um equilíbrio universal.
Os dois lados possuem diversas denominações, podendo ser chamados de polaridade feminina ou masculina, ativa ou passiva, negativa ou positiva e Yin ou Yang.
Para descobrir a qual polaridade um signo pertence, é simples: a começar pelo primeiro do Zodíaco, Áries, eles se intercalam. Isso significa que, sendo Áries um signo de polaridade masculina (ou positiva, ativa e Yang), o próximo, que é Touro, será de polaridade feminina (ou negativa, passiva e Ying) e o terceiro será novamente masculino. Assim, eles serão divididos em:
Signos de polaridade masculina são: Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário.
Signos de polaridade feminina são: Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes.
Comportamento de cada polaridade
Pessoas que possuem o Sol ou tem em seu mapa astral signos de polaridade masculina, geralmente carregam características de maior expansividade.
Já quem possui o Sol ou tem em seu mapa astral signos de polaridade feminina, geralmente são o contrário. Costumam ser mais introvertidas, refletem com profundidade sobre seus sentimentos, são mais intimistas e menos expansivos.