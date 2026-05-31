Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 31/05/2026

Neste domingo (31), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 31/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Todas essas ideias que surgem aos borbotões precisam ser ordenadas da melhor maneira possível, com sabedoria, porque a despeito do entusiasmo que provocam, não haveria tempo hábil o suficiente para realizar todas.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Para consolidar seus interesses e sua alma se sentir novamente segura e confiante, não é imprescindível fazer grandes manobras, mas pequenos, porém, significativos movimentos que conduzam você a esse objetivo.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Dá a impressão que seria propício tomar todas as iniciativas que foram sendo deixadas para depois, porém, não haveria suficiente tempo hábil para tantas, portanto, melhor você selecionar somente as mais importantes.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Busque um lugar em que sua alma se sinta segura, tomando distância desse monte de demandas absurdas que as pessoas andam fazendo umas às outras. Há um cansaço que precisa ser respeitado e cuidado, é existencial.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Suas pretensões hão de ser articuladas com as pretensões das pessoas que fazem parte do seu caminho, porque se você forçar demais para que prevaleça apenas sua vontade, haverá rebeliões e isso atrasará tudo.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Evite repetir o que tenha dado certo outrora, procure se reinventar o mais completamente possível, porque dessa forma você apontará ao futuro promissor em vez de se apegar ao passado que já foi superado.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
A vertigem que dá ver que tudo muda muito rapidamente há de ser controlada da melhor maneira possível por você, porque essa não anuncia um futuro errado, é apenas a manifestação de como as coisas andam no mundo.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Sua alma encontra razões para confirmar que há algo errado e desafiador em marcha, porém, nada indica que essas razões, ainda que bem formuladas, sejam certeiras. São suposições teóricas que seria melhor desconsiderar.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Agora é quando sua alma percebe que algumas pessoas que sempre foram simpáticas e sedutoras precisam ser postas à distância, porque ocupam o lugar da construção de relacionamentos que seriam mais produtivos.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Quando você perceber que por mais esforço que fizer não dá para mudar o rumo das coisas, tome a atitude de se adaptar e sair do protagonismo, pois, assim você poupará recursos físicos e intelectuais. Adaptação.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Quando as pessoas se entendem, o regozijo se multiplica, assim como também os benefícios. Não dá para entender a razão de nossa humanidade buscar regozijo, mas ao mesmo tempo deixar de se articular devidamente.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Da mesma forma com que você encontra argumentos para justificar o medo, também encontrará argumentos fortes para validar a coragem. No fim, você escolherá a que divindade adorar, a do medo ou a da coragem. Em frente.