Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 29/05/2026

Nesta sexta (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 29/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Dentre as muitas coisas que são ditas e prometidas, muito poucas seriam substanciais o suficiente para serem levadas a sério. É hora de você luzir o discernimento, a função intelectual que separa o joio do trigo.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Em vez de você apostar em grandes tacadas que, por enquanto, não se encontrariam disponíveis, a não ser na imaginação, procure se focar nos assuntos pequenos que, somados uns aos outros, dariam grandes resultados.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Todas as coisas que foram prometidas hão de ser cobradas nesta parte do caminho, e isso se refere também a você. Cobre, mas espere cobranças também, porque haverá ajustes de contas necessários. Melhor assim.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Preocupar-se seria abrir a caixa de pandora, porque surgiriam medos profundos que seria melhor deixar quietos, já que nada de novo teriam para oferecer. Procure transcender a situação, porque isso é possível.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
No fim, você verá, todo mundo terá de dar o braço a torcer e se entender, mesmo depois de tantas fricções e conflitos, ao ponto de ter parecido que seria o fim do mundo. Há um renascimento se desenhando no horizonte.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Ainda que você não consiga ver a perspectiva de solucionar os perrengues em andamento nem tampouco o progresso ansiado, mesmo assim faça das tripas coração e siga em frente, porque tudo se resolve lá na frente.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Buscar a estabilidade e consolidação de seus planos nesta parte do caminho seria em vão, porque as coisas ainda vão oscilar bastante, sem que isso signifique que tudo iria dar errado. Segure a vertigem, está tudo certo.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Os desafios são evidentes, porém, isso não quer dizer que você os deva aceitar, como se nada além houvesse de interessante para se envolver. Você não precisa competir com sua alma o tempo inteiro. Descanse.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Nem todas as pessoas de seu círculo beneficiam você, algumas são muito simpáticas e agradáveis, mas ocupam espaço e tempo que poderia ser destinado à construção de relacionamentos que trariam melhores resultados.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Há circunstâncias que não dá para mudar, estão além de sua capacidade de as controlar e, por isso, seria melhor você nem tentar, mas aproveitar e fazer as necessárias mudanças de rumo. Adequar-se ao que acontece.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Entre os medos e as vontades de transcender as limitações, escolha a segunda opção e continue avançando, a despeito desse terrível sentimento cravar suas garras nas entranhas, como se fosse arauto do fim do mundo.