Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 28/05/2026

Nesta quinta (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 28/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Há momentos em que parece cair o véu que fazia você perceber as coisas de um jeito diferente de como se apresentam agora, mesmo sem ter mudado nada, a não ser sua percepção. Aproveite e reconsidere o que seja necessário.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Essas conversas difíceis que têm sido proteladas não seria propício forçar para acontecerem agora, mas tampouco seria o caso de continuar protelando indefinidamente a situação. Busque equilibrar um pouco o jogo.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Faça contas e se atenha à matemática objetiva, cuidando para não misturar desejos e ilusões nessas. Contas claras conservam os relacionamentos saudáveis e promovem decisões lúcidas e sábias. Muito melhor assim.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Faça o que estiver dentro do seu alcance, sem tentar ir além do que seja possível, porque nesta parte do caminho as dificuldades espreitam, inclusive por trás da máscara de boa vontade de algumas pessoas.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Guarde para si as reações emocionais que surgem de suas vísceras diante do que acontece. Agora não seria conveniente você demonstrar uma vulnerabilidade que, com certeza, seria explorada pelas pessoas adversárias.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Conversar bem e se entusiasmar com as promessas sinaliza um bom momento, mas pode ser que tudo fique por aí e não avance. Portanto, é essencial que você procure enxergar por trás das máscaras que as pessoas usam.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Agora não é um bom momento para você encontrar apoio, porque seria mais provável encontrar críticas, mesmo que descabidas, do que união e força. Não se importe com isso, continue em frente com seus planos.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Enquanto não houver soluções práticas para os assuntos em andamento, melhor você tomar distância da construção de narrativas, porque na teoria todo mundo sabe o que fazer, já na prática a história é outra.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Quando a água bate na bunda não adianta dourar a pílula com teorias positivas, é preciso fazer algo prático de imediato, para evitar que as coisas se compliquem além da conta. Tome a iniciativa e faça o necessário.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Nem sempre a boa vontade das pessoas resolve alguma coisa e, ainda por cima, às vezes complica, já que elas tratam os assuntos com uma ingenuidade que não caberia, porque abriria muitas vulnerabilidades. Melhor não.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Há coisas chatas que resultam de assuntos que não foram completamente encerrados ainda, e por mais que sua alma resista a enfrentar e solucionar, são pedras no sapato que precisam ser resolvidas. Em frente.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Nem tudo é desafio para sua alma enfrentar e superar, há dificuldades que surgem como sinal da mão misteriosa do destino, lhe dando a dica de que seria melhor mudar de rumo e reconsiderar os seus planos.