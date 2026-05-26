Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 26/05/2026

Nesta terça (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 26/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
As hostilidades que eventualmente acontecerem precisam estar sob controle, porque senão corre-se o risco de o cenário se tornar algo que contrarie seus planos, e com certeza não é nada disso que sua alma pretende.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Cuide para não exagerar na nota quando fizer demandas vigorosas e firmes, porque se houver início de hostilidades a coisa pode se estender além da conta e isso seria negativo para todas as partes envolvidas.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Aqueles assuntos que você não suporta mais, mas que ainda faz o possível para driblar, encontram agora a oportunidade de serem postos sobre a mesa e tratados com cuidado, porque tocam em nervos expostos das pessoas.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Mate no peito os ataques e aguarde um tempo para revidar, porque nada de interessante resultaria se você reagisse de imediato. O tempo fará com que você encontre uma maneira mais saudável e eficiente de revidar.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Sua vontade de dar murro na mesa há de ser temperada pela noção do que seria melhor para a maior quantidade possível de pessoas envolvidas. Há horas em que é necessário perder a cabeça, para depois a recuperar.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Evite se envolver em discussões teóricas porque as pessoas se empolgam com meras razões e narrativas e o resultado é um mero jogo de vaidades. Continue praticando seu ofício com qualidade, só isso fará a diferença.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Nem sempre dá para manter a cabeça no lugar, porque há assuntos que se arrastam há muito tempo e sua alma não está com essa paciência toda para continuar suportando a situação. Procure, no entanto, encurtar o descontrole.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
As tensões que normalmente circulam entre as pessoas tendem a ficar insuportáveis, porque se manifestam de formas grotescas. Procure passar por isso sem se envolver diretamente, mas testemunhando tudo com distanciamento.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
As pessoas até ajudam, mas se você não se organizar direito e, ao contrário, fizer tudo com desdém e mau humor, aí o cenário complicaria muito. Quando há boa vontade, até as coisas difíceis ficam simples.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Quando as coisas começarem a se descontrolar, procure se conter e, em vez de participar ativamente das hostilidades, procure conduzir tudo com rédea firme, porém, sem ofender ninguém nem tampouco revidar.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Na hora em que acontecerem situações tensas e hostis, procure manter a cabeça no lugar, sem reagir visceralmente, como seria o caso normal, porque seguindo em frente o tempo lhe dará a razão. Assim será melhor.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Seria ótimo se tudo funcionasse como deveria, mas as coisas estão de ponta-cabeça e, apesar de os direitos serem óbvios, não por isso são respeitados como deveriam. Assim, seu envolvimento na luta é inevitável.