Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 25/05/2026

Nesta segunda (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 25/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Morder e assoprar nas doses sábias e certas é o que de melhor poderia ser feito neste momento, sem exagerar na mordida nem tampouco na soprada que você der depois dessa. Uma diplomacia dessas, não é todo dia!
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Certa dose de firmeza será importante, porém, mais importante ainda será você controlar essa dose, porque se exagerar sequer um pouquinho tocará em nervos expostos e aí a coisa toda ficará fora de controle.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Nem tudo está ao seu alcance e isso é perturbador, porque a alma tem certa urgência de colocar ponto final nos assuntos que se arrastam há tempo demais. Algo poderá ser feito, mas não pretenda concluir tudo. Melhor não.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Ao acontecerem as hostilidades, sejam essas gratuitas ou com razão, procure se conter para não reagir de imediato, porque nada interessante resultaria disso. Ao contrário, emudeça e espere para revidar.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Há coisas que você precisa fazer contando com sua força e a demonstrando com vigor, porém, há outras que só poderiam ser feitas contando com a ajuda das pessoas envolvidas. Esse equilíbrio é muito delicado.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Procure levar à prática o mais rapidamente possível as brilhantes ideias que ocorrerem, porque essa será a prova dos nove, que evitará se envolver em narrativas teóricas que só fariam você perder um precioso tempo.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
A paciência está bem curta e não será difícil perder as estribeiras, mas se isso acontecer, cuide para que passe o mais rapidamente possível, porque voltando ao juízo as coisas se acertarão melhor.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Do jeito que as pessoas andam nervosas, para não dizer desesperadas, é bastante fácil que surjam hostilidades desnecessárias. Você não precisa responder a cada uma dessas, continue em frente com seus planos.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Quando há boa vontade, mesmo os assuntos complicados ficam administráveis. Porém, quando acontece o contrário, e a má vontade toma as rédeas do destino, tudo se complica sem necessidade. Cuide para isso não acontecer.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
É totalmente possível você fazer tudo do seu jeito e fazer com que sua vontade prevaleça, porém, há jeitos e jeitos de fazer isso, e no caso da atualidade não é conveniente que você escolha o jeito mais hostil.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
As críticas e hostilidades, paradoxalmente provêm do seu círculo mais próximo, e diante dessa situação é bom sua alma continuar em frente, como se nada estivesse acontecendo, sendo indiferente ao que não seja útil.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Agora é um desses momentos em que sua alma preferiria não ter de brigar nem discutir para fazer valer seus direitos, mas do jeito que o mundo anda isso seria ilusório. É inevitável ter de se envolver na luta.