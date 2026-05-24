Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 24/05/2026

Neste domingo (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 24/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
As promessas não hão de ser vazias, nem as que você receba nem tampouco as que você eventualmente fizer. Se não houver certeza do cumprimento das promessas, melhor nem as proferir, para evitar engodos inúteis.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Certos assuntos devem vir à tona e ser discutidos abertamente, porém, há questões que sua alma há de manter sob o manto da discrição, sem fazer comentários que possam dar pistas sobre suas verdadeiras intenções.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Agora é quando sua alma tem amplitude para tomar as iniciativas pertinentes que resultem em congregação, porque se as pessoas se unirem e atuarem em sintonia, nada poderá deter o movimento iniciado. A bola está com você.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
As circunstâncias pressionam e, por isso, não seria este um momento propício para você fazer valer sua vontade. É melhor nadar a favor da corrente, mesmo que isso não seja imediatamente satisfatório para você.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Costure alianças, se movimente de forma estratégica para consolidar o grupo de pessoas que estaria ao seu favor de acordo com suas pretensões. É um jogo duro e arriscado nesta parte do caminho, mas um que você pode desempenhar.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Neste momento sagrado entre o céu e a terra é inevitável que sua alma sinta temor, porque há tanta coisa envolvida que seria impossível deixar de ter medo. Porém, evite se apequenar diante dos desafios que a vida oferece.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Para que as alianças se consolidem é fundamental que você apresente seus planos com clareza e de forma ordenada, para que não sejam ouvidos como ideias apenas, mas como métodos eficientes de atuação. Aí sim!
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Unir é mais difícil do que dividir, porém, é trabalhando com persistência sobre essa dificuldade que sua alma poderá desfrutar dos benefícios disponíveis nesta parte do caminho. Os ingredientes estão disponíveis.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Se você quer convencer alguém de alguma coisa ou plano, por enquanto é importante adotar uma postura tal que as pessoas sintam que sua alma está aberta a ouvir o que elas têm a dizer. Valorize a opinião diferente.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
A importância das pequenas coisas do dia a dia radica em que sobre a base que elas estabelecem se cria segurança e previsibilidade e, assim, sua alma fica livre para alçar voos mais atrevidos e aventureiros.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
A legitimidade de seu anseio de bem-viver será comprovada através dos benefícios que se irradiarem da realização dos seus desejos. O bem-viver não é uma condição meramente individual, é um aspecto coletivo.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Está tudo certo, o mundo é que anda incerto demais para sua alma poder desfrutar de tudo que de bom trazem as mudanças em andamento. Abra sua mente e seu coração para as novidades, e substitua a desordem pela rotina.