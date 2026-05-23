Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 23/05/2026

Neste sábado (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 23/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Cada coisa em seu devido lugar, tudo em ordem e de acordo aos planos acordados, e se houver distanciamento ou distorção do que tenha sido acordado, então valerá a pena intervir para fazer as reclamações pertinentes.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Seus interesses serão consolidados na mesma medida em que você aja com discrição, de modo a que ninguém saiba suas verdadeiras intenções. O jogo há de ser estratégico e silencioso, paralelo ao que seja evidente.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
A bola está com você, vale a pena iniciar o jogo e preservar o movimento que sirva ao propósito de unir as pessoas para atuarem em conjunto, porque só assim haverá avanços reais e substanciosos. Em frente com isso.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Os eventuais sacrifícios que você tenha de fazer hão de ser desempenhados tendo em vista que sejam temporários, senão sua alma vai ficar amarrada a condições que, depois, minarão seus recursos e energia. Melhor não.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Nem todas as pessoas lhe são favoráveis, porém, nem todas são adversárias tampouco. Nesta parte do caminho é importante você saber distinguir direito quem são umas e outras, para costurar alianças valiosas.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Uma coisa e somente uma é de fundamental importância neste momento de sua vida, que você não tema o medo que sente, para não se apequenar diante dos desafios que sua alma tem total capacidade de administrar.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Há questões que só podem dar certo se feitas em conjunto, combinando estratégias e movimentos. Este é um momento em que se pode colocar em ordem questões que vinham se arrastando, mas precisa haver jogo combinado.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Aquilo que foi dividido precisa ser unificado novamente, apesar de todas as resistências que as pessoas apresentarem. Só unificando tudo novamente sua alma poderá desfrutar dos benefícios da atualidade.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Valorizando a opinião diferente da sua e ouvindo com atenção, você criará um cenário mais receptivo para, depois, seus planos serem ouvidos e aceitos também. Este é um momento que requer diplomacia e estratégia.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Há momentos em que é melhor não esperar grandes coisas acontecendo, mas aproveitar o ensejo para arrumar os pequenos assuntos da vida cotidiana, normalmente relegados a uma categoria inferior. São importantes.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
No jogo da imaginação, os caprichos egoístas têm o mesmo peso do que os anseios legítimos do bem-viver. Por isso é importante desenvolver o discernimento, a capacidade mental de distinguir uns dos outros.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Domine a desordem, faça o que estiver ao seu alcance para manter tudo sob controle, mesmo que seja temporariamente. O preço das mudanças é essa desordem, que há de ser temporária, para ser substituída pela rotina.