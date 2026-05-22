Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 22/05/2026

Nesta sexta (22), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 22/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
É insuficiente receber ou fazer promessas neste momento, porque ainda que sejam as palavras certas, não há margem para que sejam vazias, senão o cenário futuro imediato e a longo prazo vai se complicar bastante.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Em paralelo ao que você faça de evidente e aberto sua alma também há de desempenhar um jogo discreto, com estratégias que ninguém conheça, nem mesmo as pessoas que normalmente seriam suas confidentes. O silêncio é força.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Pense grande, mas tenha em mente que para as ideias grandiosas se realizarem é imprescindível que haja entendimento entre as pessoas envolvidas, para atuarem em sintonia, senão o processo será decepcionante.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Para colocar tudo em ordem será necessário fazer alguns sacrifícios, que não hão de ser desempenhados em nome de outras pessoas, mas para que sua alma se sinta mais à vontade nesta parte do caminho. É por aí.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Do jeito que as coisas andam, você não pode pretender que todo mundo esteja ao seu lado e seja favorável. As pessoas boas e as adversárias estão temporariamente misturadas e é assim que as coisas são.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Faça das tripas coração, evite conversar com o medo como se fosse uma profecia de que tudo daria errado. O medo também é a medida do tamanho daquilo que sua alma precisa administrar, tendo capacidade para tanto.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
A perspectiva de colocar tudo em ordem fica disponível neste momento, mas requer que haja um jogo combinado com as pessoas envolvidas e aí o cenário fica imprevisível, porque não dá para saber se elas se sintonizarão.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Os ingredientes do destino estão esparsos, mas estão todos por aí, disponíveis. Sua alma tem a missão, nesta parte do caminho, de encontrar esses ingredientes e de fazer com que fiquem conectados entre si.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
A diplomacia e estratégias adequadas para esta parte do caminho consiste em ouvir tudo com atenção, para que as pessoas se sintam valorizadas, mesmo que no íntimo sua única intenção seja fazer tudo do seu jeito.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Arrume suas coisas, esse exercício não parece grande coisa, mas senta a base firme para tudo o mais de grandioso que você queira experimentar no futuro. Com essa base firme você terá mais segurança e conforto.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Passe em revista seus quereres para verificar se são todos legítimos, isto é, se ao serem realizados todas as pessoas envolvidas seriam beneficiadas, ou se por essas coisas do destino seria um capricho egoísta.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Todas as mudanças que acontecem na atualidade provocam desordem temporária, e o mais importante de tudo é você entender e aceitar que essa desordem é necessária, mas que, ao mesmo tempo, precisa ser dominada.