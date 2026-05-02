Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 02/05/2026

Neste sábado (02), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 02/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Evitar a ação hoje seria uma ação propriamente dita, só que ao contrário, não sei se me entende. É desnecessário o entendimento, hoje não é dia para isso. Hoje é dia para agir de um jeito que não pareça ação.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Descanse a alma e se torne indiferente à eventual distorção que as pessoas à sua volta provocarem, porque este é um dia em que as coisas podem sair do controle muito rapidamente, e não há necessidade disso, não é mesmo?
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Entre o vazio infinito e a vida eterna não dá para saber direito o que escolher. A alma pode não dar esses nomes enquanto experimenta as sensações que a invadem, mas a oscilação de ânimo se dá mesmo nessas dimensões.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Melhor não embarcar nesse labirinto feito de pensamentos em que se busca culpados pelo que acontece. Hoje é um dia em que é melhor deixar de lado o fragor dos pensamentos conflitantes e desfrutar da alegria da vida.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Ao menor sinal de alterações emocionalmente exageradas, se retire de cena para recuperar a razão e pacificar o coração. As alterações podem não ser suas, senão das pessoas, mas vale assim mesmo a orientação dada.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Sonhe tudo que quiser, mas não se obrigue hoje a fazer a ponte entre as lindas imagens e a realidade concreta, melhor descansar e, se for interessante, desfrutar das lindas visões que a mente projeta ao futuro.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Tome o dia para descansar despreocupadamente, a despeito de as circunstâncias, ou as pessoas, não ajudarem. Procure manter a cabeça no lugar e o coração tranquilo, para desfrutar das boas vibrações que também circulam.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Nada obriga sua alma a ficar remoendo sentimentos atravessados, há muita coisa para ser desfrutada, é só mudar o olhar para perceber. Nada obriga sua alma a remoer ressentimentos, saia desse labirinto.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Sendo hoje um dia bastante delicado, e tendo você experimentado a intensidade da Lua Cheia de ontem, que ainda é vigente, melhor adotar a sábia atitude de tomar distância, para garantir sossego. Melhor.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Há horas em que parece melhor evitar o barulho social, mesmo que você não tenha opção senão a de estar presente nesse. Dá para criar um mundo à parte, mesmo no meio da demanda que as pessoas fazem de você.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Descanse a mente e o coração, hoje é dia de você proteger sua própria alma, em vez de ficar disponível para as pessoas que você protege. Elas não vão precisar tanto assim de você hoje. Proteja sua alma.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Procure pacificar o coração neste dia intenso e meio atrapalhado, e se as circunstâncias e as pessoas não ajudarem, tome distância, porque iniciar conflitos seria muito arriscado, as coisas sairiam do controle. Melhor não.