Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 01/05/2026

Nesta sexta (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 01/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Faça seu jogo, porque mesmo que pela própria natureza seu jogo traga efeitos colaterais, como o de atropelar os quereres de outras pessoas, sua alma há de considerar que este é seu momento de obter o que é merecido.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
A natureza das pessoas é oscilante e cheia de dúvidas, a sua não é diferente. Por isso, se apoiar em certezas inamovíveis é muito mais um recurso do medo de mudar do que uma postura sábia diante da vida. É assim.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
As inquietações inquietam, valha a redundância, porque a alma não sabe decifrar o que significam, porém, apesar do eventual temor que isso provoque, há algo luminoso nessa inquietação toda. Agarre-se à luz, isso sim.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Passar bem, desfrutar de alegria e conhecer gente que nutra a alma, tudo isso representa um anseio legítimo que não há de passar em brancas nuvens durante esta existência. Nada, porém, vem servido em bandeja.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Nutra a esperança, porque você está no limiar daquele futuro com que sempre sonhou, distante desse apenas pelas circunstâncias impostas pela ignorância de certas pessoas, que imaginam a realidade de forma distorcida.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Esses pensamentos que parecem loucura na atualidade, porque não haveria a mínima chance de os realizar, hão de ser amadurecidos, porque são resultado da conversa que o futuro anda tendo com sua alma. O futuro existe.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Não é verdade que o ser humano nasça neste belo planeta para sofrer, essa é uma história que serve para continuar nos atormentando com o medo e nos apequenar diante dos desafios da vida. Há muita alegria disponível.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Nunca desista das pessoas para que as pessoas não desistam de você. O ser humano é uma entidade complexa do Universo, que precisa se encontrar no labirinto de sua própria mente, e isso se reflete nos relacionamentos.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
A voz do silêncio fala em alto e bom som, mas somente sua alma pode escutar, não é possível compartilhar a percepção com ninguém, e nem seria sábio fazer essa tentativa. Essa voz do silencio orienta com clareza.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
A vida social é barulhenta, provoca distrações e nem sempre compensa emocionalmente, porém, se a sua alma estiver desprovida de conexões sociais deixará, por isso, de aproveitar as oportunidades que circulam por aí.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Trabalhe mentalmente com a certeza de que seus pés se encontram no portal que divide o passado do futuro, e que seus movimentos atuais se dirigem àquilo que sempre foi sonho, fantasia. O percurso é longo, mas alegre.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Compreender tudo que acontece não é tarefa da mente, mas do coração, que percebe melhor as nuances invisíveis da realidade, enquanto a mente, coitadinha, tenta analisar o que pensa e se perde no labirinto de si mesma.