Horóscopo de hoje para Escorpião: veja a previsão completa do dia 26/05/2026

Nesta terça (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
Confira a previsão completa para o signo de Escorpião em 26/05/2026 e para todos os outros signos atualizada.
Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro
As tensões que normalmente circulam entre as pessoas tendem a ficar insuportáveis, porque se manifestam de formas grotescas. Procure passar por isso sem se envolver diretamente, mas testemunhando tudo com distanciamento.
Como saber o ascendente do signo
Grande parte das pessoas, ainda que não seja ligada aos temas da astrologia, sabe seu signo solar. Ele é mais fácil de descobrir, pois é determinado pela data de nascimento. Isso ocorre pois o signo solar muda a cada 28 dias, sendo praticamente um mês para cada signo. Já o signo ascendente muda a cada duas horas. Por isso, para descobrir o ascendente é necessário saber a hora exata do nascimento. A partir disso, é possível fazer um cálculo para descobrir qual é o seu ascendente. É claro que nada substitui uma consulta completa com um astrólogo, que fará uma leitura mais precisa sobre o mapa astral completo.
Passo a passo para calcular o signo ascendente
O ascendente muda a cada duas horas a partir do nascer do Sol. Zero Hora preparou um conteúdo completo, que ensina como calcular o signo ascendente.
Entenda a polaridade dos signos
Na Astrologia, o círculo do Zodíaco é composto pelos 12 signos que se dividem em dois grupos, denominados como polaridades.
Esses grupos indicarão alguns comportamentos e o tipo de energia que os signos pertencentes a eles podem apresentar.
Esses grupos são dois polos opostos, mas que se complementam. Sob a ótica oriental, a polaridade se apresenta como Yin e Yang que, em conjunto, formam um equilíbrio universal.
Os dois lados possuem diversas denominações, podendo ser chamados de polaridade feminina ou masculina, ativa ou passiva, negativa ou positiva e Yin ou Yang.
Para descobrir a qual polaridade um signo pertence, é simples: a começar pelo primeiro do Zodíaco, Áries, eles se intercalam. Isso significa que, sendo Áries um signo de polaridade masculina (ou positiva, ativa e Yang), o próximo, que é Touro, será de polaridade feminina (ou negativa, passiva e Ying) e o terceiro será novamente masculino. Assim, eles serão divididos em:
Signos de polaridade masculina são: Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário.
Signos de polaridade feminina são: Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes.
Comportamento de cada polaridade
Pessoas que possuem o Sol ou tem em seu mapa astral signos de polaridade masculina, geralmente carregam características de maior expansividade.
Já quem possui o Sol ou tem em seu mapa astral signos de polaridade feminina, geralmente são o contrário. Costumam ser mais introvertidas, refletem com profundidade sobre seus sentimentos, são mais intimistas e menos expansivos.