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Como vai ser seu dia

Horóscopo de hoje para Aquário: veja a previsão completa do dia 25/05/2026

Confira o que diz a astrologia

Oscar Quiroga

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Confira a previsão completa para o signo de Aquário em 25/05/2026 e para todos os outros signos atualizada.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

As críticas e hostilidades, paradoxalmente provêm do seu círculo mais próximo, e diante dessa situação é bom sua alma continuar em frente, como se nada estivesse acontecendo, sendo indiferente ao que não seja útil.

Como saber o ascendente do signo

Grande parte das pessoas, ainda que não seja ligada aos temas da astrologia, sabe seu signo solar. Ele é mais fácil de descobrir, pois é determinado pela data de nascimento. Isso ocorre pois o signo solar muda a cada 28 dias, sendo praticamente um mês para cada signo. Já o signo ascendente muda a cada duas horas. Por isso, para descobrir o ascendente é necessário saber a hora exata do nascimento. A partir disso, é possível fazer um cálculo para descobrir qual é o seu ascendente. É claro que nada substitui uma consulta completa com um astrólogo, que fará uma leitura mais precisa sobre o mapa astral completo.

Passo a passo para calcular o signo ascendente

O ascendente muda a cada duas horas a partir do nascer do Sol. Zero Hora preparou um conteúdo completo, que ensina como calcular o signo ascendente.

Entenda a polaridade dos signos

Na Astrologia, o círculo do Zodíaco é composto pelos 12 signos que se dividem em dois grupos, denominados como polaridades.

Esses grupos indicarão alguns comportamentos e o tipo de energia que os signos pertencentes a eles podem apresentar.

Esses grupos são dois polos opostos, mas que se complementam. Sob a ótica oriental, a polaridade se apresenta como Yin e Yang que, em conjunto, formam um equilíbrio universal.

Os dois lados possuem diversas denominações, podendo ser chamados de polaridade feminina ou masculina, ativa ou passiva, negativa ou positiva e Yin ou Yang.

Para descobrir a qual polaridade um signo pertence, é simples: a começar pelo primeiro do Zodíaco, Áries, eles se intercalam. Isso significa que, sendo Áries um signo de polaridade masculina (ou positiva, ativa e Yang), o próximo, que é Touro, será de polaridade feminina (ou negativa, passiva e Ying) e o terceiro será novamente masculino. Assim, eles serão divididos em:

Signos de polaridade masculina são: Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário.

Signos de polaridade feminina são: Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes.

Comportamento de cada polaridade

Pessoas que possuem o Sol ou tem em seu mapa astral signos de polaridade masculina, geralmente carregam características de maior expansividade.

Já quem possui o Sol ou tem em seu mapa astral signos de polaridade feminina, geralmente são o contrário. Costumam ser mais introvertidas, refletem com profundidade sobre seus sentimentos, são mais intimistas e menos expansivos.

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