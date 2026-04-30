Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 30/04/2026

Nesta quinta (30), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 30/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
A segurança e o conforto se traduzem de formas bastante criativas nesta parte do caminho, porque não se reduzem ao dinheiro ou ao lugar de moradia ou trabalho, mas se estendem às perspectivas com que sua alma sonha.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Essa ideia de que tudo seria mais fácil não fosse a presença das pessoas com que você se relaciona, há de ser exorcizada, porque não há jeito de viver sem relacionamentos. Cuide para que o desejo não obstrua a necessidade.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Toda essa tensão que não se sabe de onde vem e para onde vai há de ser administrada com sabedoria por você, porque não se trata de uma profecia de algo que vai dar errado, há vida abundante circulando pela alma.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Saber distinguir quem são as pessoas realmente favoráveis aos seus planos e quais são as que você deve evitar ou afastar, essa é a grande questão para você nesta parte do caminho. Parece fácil, mas não é. Claro que não.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
A tensão beira o insuportável, mas você já passou por situações ainda piores do que a atual. A tensão não é um sinal de perigo à vista, mas o fiel retrato de tudo que está envolvido nesta parte do caminho. É assim.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Sonhe alto, mas atue à altura dos seus sonhos, para que no futuro você não se depare com a decepção de ter sonhado demais e acontecido pouca coisa. Nós somos os instrumentos do destino, nós pensamos e realizamos.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Procure não permitir que a ansiedade, essa péssima conselheira que fala na mente o tempo inteiro, tenha voz e vez nesta parte do caminho, porque senão as boas coisas que você poderia fazer acabariam sendo distorcidas.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Se as pessoas realmente significassem o que afirmam quando dizem que não querem ter razão, mas ser felizes, então não haveria conflitos se alastrando sem solução por anos a fio. Ter razão não está com nada.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Aquiete seu coração e sua mente, procure não reagir de forma precipitada diante de qualquer acontecimento que fizer seu sangue ferver. Este é um momento que requer distanciamento e recolhimento de sua parte. Melhor assim.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Os relacionamentos humanos estão distorcidos e de ponta-cabeça, porque apesar de as pessoas tentarem dar continuidade à vida normal, acontecem coisas que não encaixam na normalidade. Isso afeta a todos.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
O futuro é tão real quanto o passado, e não adianta afirmar que o único tempo real é o presente, porque esse é apenas um sofisma, aparenta grandeza, mas oculta ignorância. Foque no futuro, idealize o objetivo ansiado.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
A civilização em que você existe desvaloriza a presença invisível da alma, mas ela existe, e tudo que existe precisa de alimento. A alma se alimenta de percepções claras, epifanias, beleza, verdade e bondade. Nutrição.