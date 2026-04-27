Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 27/04/2026

Nesta segunda (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 27/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
O que deveria funcionar direito parece ter conspirado para quebrar ao mesmo tempo de outros assuntos, que mereceriam mais atenção. Mantenha a calma, a serenidade, o eixo, porque nada disso há de ser tratado com irritação.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Que suas alegrias não aconteçam em detrimento do bem-estar de outras pessoas, e para tanto seria interessante você silenciar algumas piadas, que em outros momentos passariam despercebidas, mas que agora seria diferente.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Sentir-se confortável é uma necessidade cotidiana, e em geral a alma conhece o que precisa para esse fim. Porém, nem tudo dá o mesmo resultado sempre, há dias, como hoje, em que nada parece brindar com conforto.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Hoje é um daqueles dias em que seria melhor silenciar e se abster de fazer comentários nas redes sociais, porque do jeito estabanado que as pessoas, em geral, acordaram hoje, é provável que as reações sejam desproporcionais.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
O terreno seguro para você transitar pela vida confortável existe e está disponível, mas isso não significa que haja dias em que parece haver um abismo embaixo dos seus pés, e que isso traga angústia. Tudo passa.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Abstenha-se de tomar atitudes precipitadas hoje, e procure manter a serenidade se por essas coisas do destino algo vier a acontecer, que produza irritação. Em primeiro lugar, aceite o que acontece, depois virá o acerto.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
O ânimo nem sempre se apresenta como a gente gostaria ou precisaria, mas isso não há de agregar peso sobre seus ombros. Ao contrário, aceite a oscilação do ânimo sem se obrigar a estar como seria impossível.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
A companhia dessas pessoas que habitualmente nutrem sua alma e produzem bem-estar pode muito bem não dar o mesmo resultado no dia de hoje. Vale a pena ensaiar um afastamento estratégico para preservar o bom humor.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Procure se expor o menos possível, porque o mundo está hoje em desencanto, e isso como se anteriormente andasse encantado, nada é por aí! Porém, sempre há margem para piorar. A boa notícia é que é passageiro.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Procure revisar tudo que você acha que funciona bem e o que sua alma dá por garantido, porque num dia como o de hoje o mundo inteiro está sujeito a imprevistos, que podem ser positivos, ou seu contrário também.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Sensações estranhas invadem a alma e como a consciência tem a função de entender o que acontece, passa a fazer conjecturas ainda mais estranhas. Melhor sair dessa o quanto antes, porque nada é sério, é tudo temporário.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Se alguma discórdia surgir, finja que não é com você, saia pela tangente, porque iniciar confrontos neste momento levaria a que tudo adotasse uma proporção completamente impertinente. Não é hora de criar caso.