Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 16/04/2026

Nesta quinta (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 16/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Decida o que pretende e faça acontecer, se tornando independente das circunstâncias, porque se você se posicionar em dependência dessas, verá passar o tempo e nada acontecer em relação às suas pretensões. Tome a dianteira.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
São tantas emoções e acontecimentos que a alma não sabe o que fazer, se sente presa nos dilemas. Apesar de essa ser uma condição desconfortável, é o melhor que poderia acontecer, para você não se precipitar.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
A força do grupo é imbatível, e as pessoas sabem disso, porém, mesmo assim há toda uma resistência a se consolidarem os laços de solidariedade e cooperação necessários para as pessoas formarem um grupo coeso.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Fundamental é mesmo você estar no domínio das situações que lhe interessam, porque nesta parte do caminho quem manda é você, já que todo o esforço e responsabilidades recaíram sobre suas costas. Faça valer sua autoridade.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
O cenário não se amplia atualmente por obra de alguma mágica misteriosa, mas como resultado de tudo que você andou investindo nos meses anteriores. Respire com alívio, daqui para frente há muitas aventuras.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Apesar de você não ser mais essa pessoa que foi no passado, muita gente não percebeu sua mudança e continua colocando você dentro da mesma moldura. É hora de destruir essa moldura para se libertar do passado.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Enquanto você tenha certeza do que você pretende e se movimente com determinação nesse sentido, as pessoas sinceras e as falsas irão ficando evidentes, sendo isso fundamental para fazer boas escolhas de parcerias.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Uma pequena semente contém uma árvore gigantesca. Isso se também aplica às oportunidades que a vida oferece. Aquilo que à primeira vista possa parecer abaixo de suas ideias, com o tempo pode exceder suas expectativas.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Todas essas novidades que fazem seus olhos brilharem e que atiçam o coração para se envolver em novas aventuras, tudo há de ser selecionado com muita calma, sem você se precipitar em nenhuma direção. É assim.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Não apenas há males que vêm por bem, porque a proteção da vida às vezes parece um castigo, como também você precisa tomar atitudes que aos olhos de outras pessoas parecem erradas, mas o tempo demonstra corretas.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Algumas conversas agradam sua alma, porque vêm recheadas de boas perspectivas para o futuro, enquanto outras, de encerramento de ciclos, lhe dão nos nervos. O cenário é assim, tudo junto e misturado. É a vida.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Defenda seus interesses e invista em atividades que compensem, porque este é um momento auspicioso que pode trazer como resultado um futuro mais agradável e consolidado e, por isso, com menos ansiedade envolvida.