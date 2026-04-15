Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 15/04/2026

Nesta quarta (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 15/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Em geral, os acontecimentos determinam a qualidade do caminho, e de vez em quando somos nós que fazemos acontecer o que pretendemos. Sua alma transita por esse estreito caminho onde faz acontecer o que deseja. Que deseja?
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
A Vida que lhe outorga sua vida é protetora, mas sua qualidade de proteção às vezes pode parecer um castigo, porque vem na forma de desânimo, já que nessa condição você deixa de ter suficiente vontade de se encrencar.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
A complexidade dos relacionamentos humanos não há de deixar você reticente quanto ao processo de unir suas forças às de outras pessoas, porque ainda que isso traga complicações inusitadas, mesmo assim valerá a pena.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Faça valer sua autoridade, mas com aquele jeitinho que faz parecer que a própria pessoa teve vontade de fazer aquilo e não que você tenha tido de dar um sermão para ela entender. Fundamental é você estar no controle.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Viver aventuras é essencial para a saúde física e psíquica do ser humano, mas a vida civilizada impõe muitas obrigações, que vão desidratando a alma. Agora o cenário fica mais amplo, próprio para as aventuras.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Você não é mais essa pessoa que foi amarrada a certos acontecimentos do passado, mas ainda precisa se convencer disso e se lançar a um futuro cheio de aventuras novas. Procure se livrar desse passado.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Agora é quando se torna importante usar o discernimento para distinguir as pessoas sinceras das falsas, que prometem mundos e fundos, mas que não vão entregar nada. O discernimento é uma função valiosa da mente.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Sempre haverá alguém por aí tentando diminuir outrem, e às vezes é nossa hora de passar por essa experiência. A melhor maneira de dar o troco é ignorar a ignorante atitude de quem tenta diminuir seu valor.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Para aproveitar direito tudo que a vida anda oferecendo a você, é preciso selecionar direito, porque não dá para aproveitar tudo. É como entrar num restaurante e receber o cardápio, você não escolhe tudo, não é?
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Deposite um voto de confiança nos mistérios da vida, porque ainda que esteja acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que seja difícil entender direito o rumo, se você confiar logo surgirá o esclarecimento geral.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
De pequena em pequena mudança vai se operando uma mudança do tamanho da vida, sem que haja o aspecto traumático de ter de fazer isso do dia para a noite. Pequenos e múltiplos movimentos é o que você precisa fazer.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Cuide dos seus interesses, puxe a sardinha para seu lado, neste momento você precisa priorizar o que beneficiar a você e seus planos. O autocentramento é passageiro, mas fundamental, para poder ajudar depois a outrem.