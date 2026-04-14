Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 14/04/2026

Nesta terça (14), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 14/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Agora é quando você tem um cenário apropriado para fazer acontecer suas pretensões, mas não se iluda com a perspectiva de não haver resistências nem oposições, porque haverá bastante disso também. Em frente.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Todos os sacrifícios que você anda fazendo e que, com certeza, as pessoas não valorizam o suficiente, não serão em vão. O futuro acena com perspectivas que não poderiam se realizar, não fossem esses sacrifícios.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Socializar é preciso, mesmo que pessoas antipáticas estejam misturadas no meio do mundo social pelo qual você há de transitar. Agora não é um bom momento para julgar e condenar, mas para observar as possibilidades.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Estar no controle de tudo é uma necessidade desta parte do caminho, que você pode e deve suprir de acordo com a demanda. Se alguém contestar seus comandos, procure gentilmente fazer com que a pessoa veja a realidade.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Tenha em mente o futuro que você almeja, sem se importar que pareça tão utópico que não haveria forma de o realizar. O futuro existe, é tão real quanto o passado, e serve de estímulo para continuarmos lutando por aqui.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Este é o momento perfeito para você se livrar do passado que não lhe interessa mais e que precisa ser enterrado e desintegrado, de modo a sua alma ficar livre, leve e solta, alçando voos mais interessantes. Futuro!
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
As boas e as más pessoas estão todas misturadas e nem sempre as boas pessoas são simpáticas, enquanto as más pessoas, de natureza hipócrita, são as que parecem mais atraentes, mas que só querem lhe dar um golpe.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
De vez em quando a alma se sente diminuída diante dos desafios da vida, como se carecesse de recursos para enfrentar as vicissitudes. Procure se desvencilhar o quanto antes dessa inútil e incômoda sensação. Nada a ver!
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
É impossível aproveitar tudo que a vida anda lhe oferecendo na forma de possíveis empreendimentos futuros. Considere o fator tempo em suas escolhas, para selecionar direito e não se perder na diversidade. Melhor assim.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Talvez estejam acontecendo coisas demais ao mesmo tempo para você conseguir metabolizar tudo em harmonia interior, mas não há verdadeira razão para você se preocupar. O tempo demonstrará estar tudo certo.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Todas essas especulações que sua mente faz são o reflexo de haver muitas propostas e possibilidades. Continue refletindo, evite se precipitar em nenhuma direção determinante, ainda as coisas não se estabilizaram.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Agora é um momento muito auspicioso para que sua atividade renda e compense, mas tudo precisa ter planejamento prévio para adquirir tal efeito. Agir por impulso pode até parecer bom, mas não é pertinente a este momento.