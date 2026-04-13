Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 13/04/2026

Nesta segunda (13), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 13/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
As reações são naturais, porém, você precisa ter um planejamento mínimo para que, diante das surpresas, essas reações sejam mais inteligentes e menos estabanadas. Tudo pode ser rápido, mas também com muita ordem.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
O tempo está ao seu favor, portanto, evite qualquer tipo de precipitação, porque se você tentar acelerar o curso dos acontecimentos, o que seria um objetivo de elevada qualidade se tornaria algo banal e decepcionante.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
A vida em comunidade é uma necessidade humana, que o feroz individualismo proposto pela civilização moderna deturpa e mascara. Procure se congregar com pessoas de qualidade, que tenham espírito de solidariedade.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
É hora de você se expor mesmo que sinta pudor ou que ache que ainda não está com a alma pronta para os acontecimentos em curso. Aproveite este momento do destino para assumir mais domínio sobre o que acontece.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
É importante expressar suas ideias e, também, você acreditar nessas visões muito loucas que, apesar de ser impossível as realizar de imediato, mesmo assim produzem um tipo de emoção que vale a pena experimentar.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Abandone o quanto antes a vida como você a conheceu até aqui, e abra os braços para um futuro que ainda é desconhecido, mas que acena a você com imagens ideais que fazem seu coração arder de vontade de as realizar.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
O que acontece a outrem é assunto seu também, porque essa história de que cada pessoa deve cuidar do seu terreiro não está com nada, tudo comprova que nossa humanidade existe em interdependência. Solidariedade é tudo.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Todos os ingredientes que você precisa para realizar suas pretensões estão disponíveis, mas se encontram espalhados em diversos âmbitos existenciais. Nada chega servido em bandeja, tudo precisa de garimpo.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Viver bem não é uma experiência individual, porque ser humano algum pode ser feliz em detrimento da felicidade das pessoas com que se relaciona. Portanto, faça felizes às pessoas do seu círculo e ganhará muito com isso.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Tudo está se acomodando direito, talvez diferente de como você esperava que as coisas fossem, mas se você transcender o quanto antes o ânimo atravessado que isso provoca, perceberá os benefícios envolvidos.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
A Vida continua brindando a você com inúmeras propostas e oportunidades, mas você precisa se lembrar que não dá para aceitar todas, já que o dia continua tendo a mesma medida de sempre, e não cabe tudo nele.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Se a semana começa intensa é porque os próximos dias seguirão por essa linha também. Intensidade significa sentir muito, pressentir mais, e ter de resolver os dilemas sobre o que fazer com tamanha carga emocional.