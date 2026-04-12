Horóscopo

Como vai ser seu dia

Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 12/04/2026

Confira o que diz a astrologia sobre o horóscopo do dia de todos os signos

Oscar Quiroga

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste domingo (12), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 12/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Se o mundo entende ou não sua atitude, pouco importa, o que interessa é que você seja fiel aos seus princípios e que coloque em marcha o que as outras pessoas não se atrevem. Elas que continuem com medo.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Há desejos ardentes que seria melhor manter ocultos por enquanto, ruminados no silêncio de sua alma, pois, não se referem apenas a questões sexuais, são ideais elevados também, que por enquanto não encontram expressão.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Quando os relacionamentos sociais funcionam como deveriam, circula entre as pessoas uma intensidade que não passa despercebida, é como uma onda mágica que faz acontecer o que de outra forma seria muito difícil.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Agora é propício você se lançar ao mundo com plena vontade de expressar seu conhecimento através das práticas que sejam pertinentes. O tempo atual requer uma exposição até maior da que você gostaria. Tudo para o bem.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Essas ideias loucas que se movimentam em sua mente e que produzem emoções vibrantes servirão para você abrir passagem e superar as limitações que atazanaram durante tempo demais. Leve a sério esse ardor. É real.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Esses sentimentos intensos que circulam pela sua alma precisam de um canal de expressão, e com urgência, porque senão a vida vai parecer muito banal daqui para frente. Com espírito de aventura, satisfaça suas vontades.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

O momento é intenso demais para poder vive-lo de uma forma casual, é muito o que está em jogo e sua alma é chamada a participar. Nem todas as pessoas à sua volta hão de concordar com tudo que você fizer. Não importa.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

O corpo e a mente são uma unidade, portanto, o teor de seus pensamentos se reflete no estado do seu corpo, modulando o que conhecemos como saúde. Melhore o teor de seus pensamentos e sua saúde melhorará também.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Envolva seu coração em tudo que fizer, essa seria uma regra aplicável a todos os momentos, porém, agora é um desses em que seria imprescindível envolver o coração e atuar com a intensidade que isso merece.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

A existência, quando aproveitada, é uma constante aproximação aos objetivos ansiados. Às vezes parece que chegamos onde queríamos, noutras nos dá a angústia de nos sentirmos exilados de nossos objetivos.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

As emoções podem até embaralhar bastante o cenário, mas se existem têm uma utilidade definida na estrutura da vida, portanto, se é para comunicar suas ideias, que seja com paixão. A paixão não deixa lugar à dúvida.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03

Conquistar os anseios de prosperidade é uma força legítima, que você deve tomar cuidado para não a intoxicar com essas fantasias de que tudo deva acontecer por efeito de alguma mágica misteriosa. É tudo muito prático.

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