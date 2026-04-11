Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 11/04/2026

Neste sábado (11), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 11/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Alguém tem de colocar as coisas em movimento e é para isso que nascem almas neste signo, porque enquanto as pessoas continuam refletindo sobre o melhor caminho a seguir, você toma a dianteira e faz acontecer. É assim.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Há uma força que cresce no seu interior e que faz seu coração arder de vontade de realizar. Essa força há de ser cultivada em silêncio por enquanto, porque do jeito que as coisas estão, expressar seria contraproducente.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Não importa que as pessoas que se sentem superiores desdenhem do que elas não conseguem compreender nem tampouco que isso afete seus sentimentos, o que importa é que você continue se agarrando às certezas inefáveis.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
A maior exposição que este momento requer pode até ser um tanto incômoda, mas contando com que o resultado dessa seria benéfico e traria prosperidade, provavelmente sua alma anda aceitando as condições, tudo para o bem.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Os ideais podem ser muito loucos, mas desenham perspectivas que, se bem trabalhadas na prática, podem servir para levar você a um futuro muito vibrante. É importante levar a sério os ideais, não desdenhando nada.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Assumir riscos é necessário, porque só assim você sairá do atoleiro que nem foi você que inventou, foi produto da má vontade de outras pessoas. Agora é a sua alma que pode consertar tudo, com espírito de aventura.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Que algumas pessoas contestem seu posicionamento não é o fim do mundo, nem sequer que isso seja feito com tamanha carga emocional que você fique em dúvidas sobre suas certezas. O momento é intenso, só isso. Em frente.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Sua alma é feita para se envolver com intensidade até com as pequenas coisas do dia a dia, e isso, nesta parte do caminho, tende a ser uma vantagem, porque fazer qualquer coisa no automático seria contraproducente.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
A intensidade perturba muita gente, que prefere se esconder por trás de máscaras pertinentes e adequadas. Porém, se você não pretende jogar para a plateia, mas continuar sendo uma alma sincera e aberta, em frente!
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Aquilo que você deseja tanto, que arde nas entranhas, não será conquistado com um mapa do tesouro indicando o lugar exato, mas através de um processo constante de aproximação, com momentos vibrantes de encontro.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Dizem que mente e coração raramente estão em sintonia, mas não leve essa afirmação tão a sério ao ponto de não comunicar com paixão suas ideias e anseios, porque é com emoção que se abre o caminho ansiado. Em frente.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
O anseio de prosperidade não deve ser contaminado com fantasias que nunca se realizariam. O desejo de prosperar é legítimo, na medida em que você se organize na prática para conquistar os objetivos. Senão é fantasia.