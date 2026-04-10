Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 10/04/2026

Nesta sexta (10), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 10/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Do ponto de vista das pessoas que observam sua atuação, elas pensam que suas atitudes são estabanadas e impertinentes. Para você, que é a alma subjetiva e invisível, a motivação é criativa e precisa ser manifesta.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Há uma força em seu interior que está em vias de crescimento, mas que ainda seria precipitado expressar, porque o resultado seria pífio. Amadureça melhor as ideias que giram em torno dessa força crescente, isso sim.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Circula entre as pessoas com que você se relaciona uma intensidade incomum, quase mágica, que nem todas elas administram com sabedoria, algumas se irritam enquanto outras se abrem às percepções inusitadas.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Os acontecimentos induzem você a se expor mais do que o habitual, mas isso vêm para o bem, porque se não houver exposição maior tampouco haveria progresso. Procure aceitar as condições do momento atual, para progredir.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
As grandes realizações começam com ideias que, enquanto surgem, parecem disparatadas demais para realizar. Porém, se você apostar nelas e as levar a sério, se movimentando na prática para realizar, verá que tudo é real.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Perder o pudor é imprescindível, porque nesta parte do caminho seria contraproducente que você deixasse de atuar de acordo com os impulsos mais viscerais, pois, somente esses ajudariam a resolver as questões.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Os ânimos andam bastante alterados, mas não necessariamente de uma forma negativa, só acontece que há mais emoção em tudo, e cada pessoa traduz essa onda de acordo com seu alcance de entendimento. Aproveite a intensidade.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Tudo que você fizer com pleno envolvimento dará certo, enquanto as coisas que forem feitas no automático tendem a manifestar problemas e contrariedades. Sua alma é feita para se envolver com intensidade.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Há momentos marcantes que se tornam inesquecíveis, porque não são planejados, são produto de uma convergência mágica de fatores que fazem a alma entender que a relação com a vida é imensa, mesmo sendo ela pequena.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Agora, que você conhece o que conhece não dá mais para fingir que desconhece o que percebeu. Quando a alma percebe, não há mais volta, é um momento marcante que inicia um novo ciclo de operações existenciais.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Fale apaixonadamente do que lhe interessa de verdade, evite a racionalidade nesta parte do caminho, porque apesar de essa parecer a maneira mais sensata de se comunicar, os resultados serão melhores com paixão.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Procure ser realista quanto aos seus desejos de prosperidade, mas que isso não signifique abandonar seus ideais. Realista no sentido de como se organizar praticamente para que os objetivos sejam conquistados.