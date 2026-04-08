Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 08/04/2026

Nesta quarta (08), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 08/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Chega uma hora em que não se pode mais engolir sapos ou levar desaforo para casa, e aí, quando você explode, todo mundo acha que não tem paciência suficiente para lidar com a situação. Faça o que você quiser.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Você faça o que estiver ao seu alcance para convencer as pessoas dos seus motivos e de que seria melhor fazer tudo de acordo com sua visão, mas se desapegue dos resultados porque, de imediato, haverá resistência.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Por mais que haja resistência ao entendimento de que se deve unir forças em vez de promover a divisão e o separatismo, sua presença e influência há de continuar colocando essa perspectiva sobre a mesa. É a certa.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
A força do grupo é imbatível, mas as pessoas semeiam divisões e discórdias, atrasando todo o processo que beneficiaria a todas elas e não apenas a algumas em detrimento de outras. O espírito do atraso ainda é forte.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Todas as lutas em que você se envolveu nos meses anteriores tendem a dar resultados auspiciosos logo mais, inaugurando um tempo longo que desenha perspectivas completamente diferentes das anteriores. É hora de celebrar.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Invista recursos emocionais e vitais para contrariar essas pessoas que impuseram condições hostis, e que se convenceram de que têm direito a tanto. Agora é quando sua alma pode e deve dar o troco. Em frente.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
O cenário é complexo e os desafios são enormes, ainda por cima sua alma não sabe, ainda, em quem confiar, porém, essa situação é passageira, logo mais o panorama desanuviará e você terá clareza para decidir.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Preservar o domínio sobre toda a situação é algo que continuará dando trabalho, a despeito de as pessoas prometerem que vão aliviar a carga que você carrega. Tenha isso em mente diante das promessas.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Se você acha que as coisas andam chatas demais, sem graça, não perderá nada por esperar, porque logo mais o cenário esquentará e haverá muita coisa para administrar. Decida que rumo dar à sua vida agora.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Seja o mais determinante possível em relação aos seus anseios e pretensões, porque no futuro próximo isso será essencial para sua alma não ser atropelada pelos acontecimentos, perdendo o domínio da situação.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Fique de olho nos sinais que avisam que chegou a hora de começar a aceitar riscos maiores, porque a partir de amanhã a aventura acena sedutoramente e sua alma, que aceita brincar nos campos da vida, se entusiasma.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Diante de todos os desafios que sua alma e corpo precisam administrar neste momento, procure se convencer de que você vai dar conta do recado e que, no fim, tudo vai dar certo, mesmo dando errado. Em frente.