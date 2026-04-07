Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 07/04/2026

Nesta terça (07), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 07/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
É importante, até sensato, se preparar para as semanas vindouras, que serão determinantes para você avançar no terreno das disputas em andamento. Procure ter clareza a respeito dos objetivos que pretende conquistar.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Espere resistência, não conte com que suas ideias e planos sejam aceitos de imediato, porque este é um momento da história do mundo em que as coisas estão de ponta-cabeça, perturbando o bom andamento dos planos.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
A perspectiva certa é que se eliminem as diferenças, divisões e separatismos para que se promova a união de forças entre todas as pessoas envolvidas. Parece uma tarefa impossível de cumprir, mas é a que lhe cabe agora.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
A vanguarda do atraso ainda existe, porque no fundo todas as pessoas sabem que se atuassem em conjunto, solidariamente, seriam imbatíveis. Porém, ainda assim, muitas continuam semeando discórdias e divisões.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Continue fazendo as articulações pertinentes para se libertar desse passado que não deve acompanhar você ao futuro próximo. Aposte em perspectivas que sejam as mais diferentes possíveis de tudo que você já viveu.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Ter de lidar com hostilidades é desanimador, mas já que essas acontecem, não deixe passar em branco a oportunidade de dar o troco, porque se você não toma uma atitude, as pessoas continuarão fazendo mais do mesmo.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Os ajustes de contas que você tem em mente precisam ser protelados, mas não por muito tempo, algumas horas talvez, para que o cenário fique mais claro e evidente. Ganhar tempo vai ajudar nas decisões.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Muitas das promessas que as pessoas fazem neste momento produzem entusiasmo em você, mas deixar sob a responsabilidade delas o bom andamento de tudo não seria sábio de sua parte. Dominar tudo dá trabalho.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Decida agora que rumo dar à sua vida, porque logo mais os acontecimentos se precipitarão e não haverá muita margem de manobra para ficar pensando no tipo de orientação que seus passos seguirão. Decida agora.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
No futuro próximo, você terá de ser mais determinante quanto aos seus desejos e pretensões, senão o mundo e as pessoas vão passar por cima de você e, depois, não haverá margem para lamentações. Seja determinante.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
O tempo de investir na sua segurança e conforto está terminando, tendo sido muito importante para você garantir mais domínio da situação. Porém, o futuro desejável há de ser um cenário onde ocorram mais aventuras.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Nesse cenário desafiador que exige muita presença de espírito de sua parte, todo e qualquer pensamento que pretenda convencer você de que não vai dar conta do recado há de ser silenciado sumariamente, de imediato.