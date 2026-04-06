Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 06/04/2026

Nesta segunda (06), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 06/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
O tempo de conter seus impulsos está acabando, mas isso não quer dizer que se abra a comporta para você fazer o que quiser do jeito que lhe convier. É preciso medir com clareza o que você pretende conquistar. Isso sim.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Faça o que estiver ao seu alcance para tentar convencer as pessoas a seguirem seus passos e fazerem tudo de acordo com sua visão. Porém, não espere nada além de resistência, pelo menos no início. Depois tudo melhora.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Difícil convencer as pessoas a se agruparem, porém, sem esse entendimento, provavelmente as boas ideias acabarão como tantas outras vezes acabaram, boas intenções que o vento leva. Melhor que agora seja diferente.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
As divisões e confrontos atrasam o que poderia ser muito bom para todas as pessoas envolvidas, e diante desse cenário o que sua alma pode fazer de melhor é ficar à margem, aguardando a poeira assentar. Agir depois.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Agora você não precisa fazer grande esforço para conquistar suas pretensões, mas isso só vale se nos meses anteriores você se envolveu nas lutas necessárias que garantam liberdade e independência nos anos vindouros.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Essas pessoas que têm endereçado a você hostilidades logo mais terão de se retratar, e se não o fizerem, você encontrará a oportunidade de dar o troco à altura de cada uma delas, não que isso seja grande coisa.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Por enquanto, não é evidente quem é a favor e quem está em contra, ainda que de forma solapada. Daqui a pouco, você vai conseguir identificar com clareza quais são umas e outras pessoas, e ajustar as contas.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Todas essas articulações que você anda fazendo sem cessar darão resultados, mas não tirarão de suas costas a maior parte das responsabilidades e tarefas. Isso será cansativo, mas também será compensador.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Esses tempos que parecem chatos demais para sua alma estão com os dias contados, porque logo mais o cenário vai esquentar e trazer a você a chance de se envolver em novas encrencas, sempre no bom sentido da palavra.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Daqui a pouco você vai experimentar o quanto as coisas estão mudando, e o quanto, também, você vai precisar ser determinante em relação aos seus desejos e pretensões. Nada virá servido em bandeja de prata.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Depois de ter passado um bom tempo arrumando tudo para ter mais domínio sobre a situação, sua alma busca encrenca, mas no bom sentido, porque não nasceu para se acomodar em segurança alguma, porém, para a aventura.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Milhares de coisas precisam de sua atenção ao mesmo tempo, portanto, é melhor você preparar a alma e o corpo, exorcizando da mente a ideia de que não vai dar conta do recado, porque provado está, você dá conta.