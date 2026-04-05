Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 05/04/2026

Neste domingo (05), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 05/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Ainda que sejam legítimas suas demandas e que seja propício você tomar posse do que seja seu, mesmo assim haverá gente disposta a fazer de tudo, inclusive o que não deva ser feito, para impedir seus movimentos.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
As boas intenções que nunca foram postas em prática pavimentam o caminho do inferno. Não se trata de atuar impulsivamente, porém, de perceber que boas intenções, por si sós, não solucionam, apenas complicam.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
As pessoas até que dão bons conselhos, mas nenhuma delas se coloca ao seu lado para encarar a luta, todas deixam você na linha de frente da batalha. Essa atitude limita bastante o benefício dos bons conselhos.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
O entusiasmo há de ser dosado com sabedoria, para sua alma não se precipitar na direção de assuntos que se apresentam promissores e brilhantes, mas que uma vez postos em prática significariam gastos desnecessários.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Conserve seus recursos, evite se precipitar em gastos que, agora, seriam supérfluos. Este é um momento em que tudo parece empurrar numa direção de abundância, que é real, mas que mesmo assim requer atenção de sua parte.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Continue em frente com sua batalha e seus investimentos, porque aquilo que você fizer com a alma bem disposta e cheia de intenções puras, dará resultados positivos de forma inevitável, não importa o quanto tudo seja difícil.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Apesar da boa vontade de certas pessoas, elas não conseguem acertar no ponto, mas isso não há de servir para julgar o desempenho delas, apenas entender que, talvez, este não seja o melhor momento delas. Compreensão.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Há tempos em que se pode agir sob um manto de discrição, mas não é esse o caso da atualidade, em que tudo tende a adquirir uma proporção que se descontrola. Tenha isso em mente para não expor o que não deseja.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Os exageros são espontâneos em sua natureza, portanto, não haverá, para você, nenhuma diferença do habitual, mas talvez você se surpreenda com as pessoas discretas cometendo exageros neste momento. Tudo louco.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Há tantas coisas belas e boas acontecendo, mas que ficam nas entrelinhas da bagunça da transformação que está em curso. Procure prestar atenção e, principalmente, consolide uma atitude bem-humorada para isso.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Os assuntos importantes estão misturados com outros, que apesar de entusiasmarem, não tem valor real, porque apresentam ilusões, sempre lindas e confortáveis, mas de efeitos colaterais nocivos. Use o discernimento.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
O bom aproveitamento das circunstâncias atuais depende de você não se precipitar na direção de nada, mas antes de decidir qualquer coisa que o valha fazer reflexões sinceras a respeito das reais necessidades.