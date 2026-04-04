Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 04/04/2026

Neste sábado (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 04/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
É hora de você agarrar o que é seu, hora de puxar a sardinha para seu lado e consolidar seus interesses. Provavelmente, a atitude vai atrair críticas, mas nesta parte do caminho vale a pena seguir em frente. Melhor.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Para que tudo dê mais ou menos certo é imprescindível que suas boas intenções sejam testadas na realidade prática, porque em si mesmas as boas intenções são teorias lindas, que nem sempre convergem com a realidade.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Considere o seguinte, os bons conselhos que sua alma recebe precisarão ser postos em prática para ser testados, e nesse sentido as pessoas que os oferecem não estarão ao seu lado para fazer esses testes. Ou não?
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Cuide dos seus recursos, gaste com sabedoria, este é um momento que lhe apresenta perspectivas interessantes, mas que ainda requerem um amadurecimento maior. O tempo está ao seu favor, evite precipitações inúteis.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
A abundância não se demonstra nos gastos, mas na boa administração dos recursos, porque dessa forma você mostra às pessoas de seu círculo de relacionamentos uma sabedoria que, se elas adotarem, beneficiaria a todos.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Os investimentos que você andou fazendo começam a trazer resultados importantes, ainda um tanto desconexos entre si, mas benéficos mesmo assim. A situação há de servir de incentivo para você continuar em frente.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Normalmente, você pode considerar que sejam boas pessoas aquelas que fazem o que está ao alcance delas, enquanto as más pessoas são as que, apesar de terem recursos, são mesquinhas em suas atitudes. Discernimento.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Tenha em mente que neste momento tudo que você fizer, sejam as coisas boas ou as que seria melhor nem comentar, tudo, absolutamente tudo tende a aumentar e ganhar tal proporção que acabe se descontrolando. Pense nisso.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Agora você encontrará gente disposta a acompanhar você nas formas exageradas de manifestação, que para você não são nada mais do que parte do seu dia a dia. Encontrar companhia para os exageros é uma experiência.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Logo você encontrará a graça que por enquanto está oculta por trás da bagunça que toda mudança traz à tona. Essa graça circula nas entrelinhas de tudo que anda acontecendo, mas é preciso bom humor para a perceber.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Escolha com muito discernimento quais, dentre as inúmeras tarefas que se apresentaram, são realmente prioritárias, porque assim você evitará gastar energia excessiva em assuntos que não são tão importantes.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Faça os movimentos necessários sem cometer exageros nem precipitações, porque apesar de acontecerem coisas importantes, tudo precisa de reflexões sinceras de sua parte para ser devidamente aproveitado.