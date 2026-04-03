Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 03/04/2026

Nesta sexta (03), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 03/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Exteriormente, as hostilidades tendem a crescer, mas algo no íntimo de sua alma parece não se importar com isso, já que tem a inefável certeza de estar no caminho correto. A retidão protege você dos males do mundo.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Contrariar o que as pessoas aconselham coloca você numa posição difícil de sustentar, porque para seguir em frente com seus intuitos você terá de tomar atitudes que as pessoas considerarão hostis. Você que sabe.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Impossível agradar a todo mundo, isso é sabido, porém, a alma continua tentando o impossível, o que não é negativo, porque revela uma boa vontade enorme de sua parte. Porém, é preciso ter um pouco mais de praticidade.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Para ajudar as pessoas que estão em sua mira, talvez você tenha de transgredir algumas normas. Isso é algo que precisa ser bem calculado por você, para que os efeitos colaterais não venham a bater em sua porta depois.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Fazer o que parece certo e que todas as pessoas apoiam vai de encontro com o que você intui que precisaria ser feito. Agora é o momento em que sua alma se encontra diante de um dilema muito difícil de resolver. O que fazer?
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Siga pelo caminho que deu certo para outras pessoas, procure não inventar muito nesta parte do caminho para não se arriscar a estragar o que de outra forma daria certo. Conter a criatividade é difícil, mas necessário.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Há coisas que dão muito certo, mas estão misturadas com outras, arriscadas e que produzem reações hostis. Essa mistura de ingredientes torna este momento bastante delicado, requerendo muita atenção de sua parte.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Nem sempre os conselhos recebidos por boas pessoas indicariam o melhor caminho a seguir. Há momentos em que sua alma precisa tomar decisões intuitivas, mesmo que essas contrariem o que a maioria diz ser o melhor.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Se as suas ações contradizem suas intenções, então você precisa rever sua postura antes mesmo de começar a procurar culpados pelos erros cometidos. Este não é um momento propício para dar início a hostilidades.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Apesar de você não preferir fazer o necessário, se você insistir em se recusar perderá o apoio de pessoas importantes de sua vida. Nada que não possa ser consertado depois, mas o mal-estar poderia ser evitado.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Tentando fazer o certo provavelmente você cometa alguns erros, porém, é diante desse tipo de cenário que você aprende a se desapegar dos resultados, porque coisas que parecem erradas acabam dando resultados certos.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
A boa vontade é insuficiente para dar conta de tudo, porque apesar de que nossa humanidade anda descobrindo o poder da mente e das atitudes positivas, essas não conseguem mover o mundo ainda. Faça o necessário.