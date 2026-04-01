Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 01/04/2026

Nesta quarta (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 01/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Cuide para que ninguém envolva você em conflitos que não sejam estritamente necessários, porque ficar brigando por picuinhas é algo que as pessoas fazem sem medir o estresse que provocam para si próprias. Melhor não.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Apesar de que a intensidade que circula nesta hora afeta seus nervos, e não do melhor modo possível, esse momento vai passar, e se você não pirar demais, não vai deixar rastros negativos atrás de si. Confie.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Fazer o que você quer e colher bons resultados por isso só poderia acontecer se você tiver em mente o bem-estar da maior quantidade possível de pessoas envolvidas nesta parte do caminho. É uma questão coletiva.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Ainda que você tenha de suportar uma tensão bastante grande, mesmo assim o momento é oportuno para você se expor mais, porque dessa forma você atrairá a atenção das pessoas que contribuirão com seus planos.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Sua percepção dos acontecimentos em curso anda se ampliando, e isso é muito bom, porque desanuvia as preocupações e abre perspectivas novas, que sempre estiveram ao alcance da mão, mas que não eram percebidas.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Há pessoas que não têm nada para fazer além de perturbar as outras, mas o fazem com ar de que estão certas e que precisam dar uma lição a alguém. Procure ser indiferente a essas pessoas, mesmo que incomodem.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Quando acontecer de as pessoas provocarem contrariedades, evite tirar conclusões precipitadas, porque há um nervosismo no ar que nem todo mundo sabe administrar direito e, ao contrário, induz a fazer trapalhadas.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Nem tudo que você sente há de ser tratado como algo pessoal, porque sua alma é sensível o suficiente para estar conectada à alma do mundo, e do jeito que anda o mundo não são boas sensações que se experimentam.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Seus anseios particulares precisam ser coordenados com os anseios das pessoas que fazem parte do seu caminho, porque em busca do bem-estar do maior número possível de pessoas é que se encontra a felicidade.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Há todo um mundo invisível aos olhos, mas que é tão real quanto o visível. É nessa realidade sutil que sua alma encontrará a chave que tanto busca nos fatos concretos, mas que não se encontra aí. Chegada.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Para concluir o que sua alma não precisa continuar carregando, será necessário você fazer algumas concessões, mas sem que essas pesem depois na forma de arrependimento. Livre-se de tudo, mas conserve o que interessa.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Esta Lua Cheia é uma ótima oportunidade para você tratar essa ansiedade que sempre surge quando o assunto são as finanças. Você não precisa de grandes riquezas para ter segurança, você precisa confiar mais em você.