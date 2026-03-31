Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 31/03/2026

Nesta terça (31), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 31/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Há pessoas que semeiam divisões e confrontos, e sua alma é sensível a essa onda, se enfurecendo e tomando partido, porém, nesta parte do caminho seria interessante você andar com mais cuidado e precaução.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Aquilo que não se pode dominar não é necessariamente algo que você deva temer. Ao contrário, se você se entregar com confiança aos mistérios da vida, perceberá que os temores eram todos ilusórios. Melhor parar com isso.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Seu bem-estar particular está atrelado ao bem-estar das pessoas com que você se relaciona nesta parte do caminho. O espírito grupal há de prevalecer para que tudo corra direito, e o egoísmo habitual ser diminuído.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
De vez em quando, como agora, é propício você deixar de lado o pudor e se expor mais, em busca de resultados concretos. Agora é quando sua alma pode colher esses resultados, proporcionais ao quanto você se expor.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Quanto mais ampla for sua percepção do que acontece, maiores serão suas chances de encontrar a tacada certa para que tudo seja favorável a você. As pessoas de mente estreita provocam problemas desnecessários. Atrasam tudo.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Aquilo que até pouco tempo atrás era objeto de preocupação financeira, pode neste momento se tornar a oportunidade para você melhorar suas perspectivas. Transcenda as preocupações, descubra as chances.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
As mesmas pessoas que já significaram boas perspectivas para você em outras épocas, podem se mostrar de um jeito completamente diferente nesta parte do caminho, porém, é importante não tirar conclusões precipitadas.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Essa sensação de que algo vai dar errado pode não ser pertinente aos seus planos pessoais, mas algo que circula pela alma do mundo e que, neste momento intenso, sua alma individual percebe com mais clareza.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
A felicidade continuará elusiva na mesma medida que você a buscar exclusivamente para si, porque se você se dedicar a buscar o bem-estar do maior número possível de pessoas, descobrirá o mistério da felicidade.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Concluir esta fase requer que você preste atenção aos detalhes que não são concretos, mas sutis, emocionais, daquele tipo que normalmente sua alma foge. É nessa realidade invisível que está a chave que busca.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Essas conversas que precisam ser resolvidas encontram neste momento uma, ou talvez várias oportunidades de se chegar a um entendimento. Nada fácil, porque ainda há emoções intensas demais circulando.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Coordene os assuntos financeiros da melhor maneira que seu entendimento alcançar, de modo a sua alma e corpo ficarem mais serenos a esse respeito, que sempre traz à tona tantas preocupações e angústias inúteis.