Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 29/03/2026

Neste domingo (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 29/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Prepare a alma para fazer as cobranças pertinentes, mas também para ser cobrada, porque em relacionamentos tudo é um caminho de ida e volta. Portanto, só faça as cobranças daquilo que você tenha intenção de oferecer.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Todo esse monte de assuntos que circula pela sua alma, uma mistura de dilemas e certezas, de angústias e esperanças, há de ser tratado com muita sabedoria, para não tirar conclusões precipitadas sobre nada. É por aí.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Quando as pessoas se reúnem, seja de uma forma casual ou por motivos profissionais, neste tipo de momento tendem a surgir tensões que, no fundo, não são significativas, mas que podem atrasar a marcha de tudo.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
As boas oportunidades de progresso se misturam com outras, que são promessas vazias. É hora de você luzir sua capacidade de discernir direito essa diferença, para só assumir as responsabilidades que sejam pertinentes.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Todas essas questões que merecem negociação e esclarecimento tendem a se concentrar nesta próxima semana. Portanto, isso é oportuno para você tirar de suas costas parte do peso que vem carregando sem solução. Em frente.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Agora é quando sua alma encontra a oportunidade de fazer manobras mais atrevidas, nos próximos dias essa será a nota dominante e, por isso, o temor de nada dar certo também aumenta. Não importa, siga em frente.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
As tensões nos relacionamentos significativos desta parte do caminho tendem a aumentar, mas trazem consigo a chance de se resolverem algumas coisas de longa data. É hora de cobrar e também de sua alma ser cobrada.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Há assuntos que não vai dar para resolver dentro do prazo que sua alma pretende, e isso não há de se converter em alimento para a irritação. Aceite o ritmo que a vida impõe que você vai sair ganhando com isso.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
É preciso selecionar direito as pessoas com que você se relaciona, para sua alma não se dispersar com tanta conversa que parece promissora, mas que na verdade é vazia e faz com que você perca um tempo precioso.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
O fim de um ciclo é, ao mesmo tempo, o início de outro novo. A transição entre um e outro tende a ser um pouco desconfortável, porque nada ainda está no lugar definitivo. Suporte a transição com bom humor.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
São muitas picuinhas, mas há assuntos importantes também. Procure manter o espírito alegre e leve, mesmo diante das contrariedades, porque essas não têm poder suficiente para contaminar todo o sistema vital.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Vêm aí uns dias muito intensos e sua alma há de se preparar para que essa intensidade não seja traduzida como tensão ou angústia. A preparação implica certo nível de entrega confiante aos mistérios da vida.