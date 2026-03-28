Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 28/03/2026

Neste sábado (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 28/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Você pode não querer e até não aceitar, mas seus movimentos são tomados como exemplo por várias pessoas, e isso significa uma responsabilidade que sua alma carrega nas costas. Portanto, ofereça um bom exemplo.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Tome para si a responsabilidade de fazer acontecer o que tem em mente, e não se ressinta por não ter a ajuda que deveria haver nesta parte do caminho. As pessoas andam afetadas pelo estado do mundo. Tenha isso em mente.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Coordenar as vontades discordantes das pessoas envolvidas nesta parte do seu caminho parece uma loucura fadada ao fracasso, mas se você desconsiderar essa falsa profecia que a mente faz, verá que dá tudo muito certo.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Aquilo que no passado não tão remoto assim você nunca teria feito, agora se torna um tanto normal. O mundo mudou tão rapidamente que as pessoas não se deram conta, mas elas mesmas agem como nunca antes o fizeram.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Os entendimentos precisam ser aprofundados, para evitar que se jogue fora o que não tem dado certo. Em vez de jogar fora, é hora de aprimorar as estratégias e operações, pensando no futuro a longo prazo. Muito longo.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Comece pelo que seja difícil e deixe o fácil para depois, ou faça ao contrário, a ordem dos fatores não importa. O que realmente importa é que sua alma não deixe cair a peteca, e continue se empenhando no processo.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
A inevitabilidade da presença de certas pessoas em sua vida e o quanto elas influenciam seu caminho não há de se tornar um peso, porque, você verá, apesar de contrariar um pouco seus anseios, os resultados compensarão.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
O pouco que você fizer com plena consciência do caminho em que você está se metendo, será o muito de resultado que conquistará. É hora de fazer tudo de acordo aos métodos consagrados, sem inventar muita coisa.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Apesar de todas as pessoas que contrariam seus movimentos, é propício você continuar fazendo tudo de acordo com sua vontade e, ao mesmo tempo, administrar essas contrariedades com espírito animado, dando risadas.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Aceite o desconforto que as mudanças impõem, porque as perspectivas são melhores do que continuar se agarrando a uma zona de conforto que, na prática, nem é tão confortável assim. Tudo muda, você também.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Às vezes parece que é mais difícil lidar com um panorama de opções variadas do que quando você não tem nenhuma opção disponível, porque a mente fica cheia de dilemas e dúvidas a respeito de que escolha fazer.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Há decisões pragmáticas que sua alma precisa tomar, diante das quais se enche de dilemas, porque não são necessariamente os rumos que desejaria tomar. Raramente os desejos e as necessidades convergem. É assim.