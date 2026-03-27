Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 27/03/2026

Nesta sexta (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 27/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
As pessoas buscam conforto em alguém que as lidere, para elas não terem de tomar decisões difíceis nem muito menos se responsabilizar por essas. Como você é quem você é, mesmo não querendo, acaba liderando. É inevitável.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Parece que tudo continua no rumo da normalidade, mas o estado do mundo anda afetando negativamente as pessoas, muito além do que elas percebem, porque pensam, como sempre, que o problema é exclusivamente delas.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
A mente fica fazendo conjecturas a respeito do futuro que, na sua maioria, são negativas. Se você continuar em frente desconsiderando essas profecias, perceberá, na prática, que as teorias negativas não se realizam.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Se você se observa pensando e fazendo coisas que em outras épocas teriam sido inimagináveis, saiba que sua alma não está sozinha nesse caminho. As mudanças vertiginosas do mundo provocam essas transformações pessoais.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
O futuro é um livro aberto com páginas em branco, e você tem capacidade de escrever suas linhas. Não é que tudo seja produto de livre arbítrio, porque que existam páginas em branco do futuro não é algo que você domina.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Você verá que, apesar das contrariedades provocadas pelas pessoas das quais você depende para tocar seus projetos, tudo acaba se mostrando muito mais fluído e generoso do que o mau humor diante das adversidades professa.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Buscar independência é saudável, mas não ao ponto de tornar irrelevantes os laços construídos até agora, porque mesmo que agora as decisões de outrem pesem demais, você verá que os resultados serão bons. Em frente.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
É importante você não se precipitar nesta parte do caminho, tentando tirar as responsabilidades de suas costas o mais rapidamente possível. Sua alma pode aprender muita coisa e se enriquecer com isso. Melhor assim.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
O momento atual é um teste de caráter, porque você tem a vontade de fazer tudo do seu jeito enquanto há bastante gente contrariando seus movimentos. Brigar com elas agregaria contrariedade, só isso.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Ideal seria que tudo se resolvesse por artes mágicas, sem grande esforço, mas essa perspectiva é uma ilusão. As mudanças em andamento produzem várias contrariedades que é melhor administrar com serenidade.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Tome um bom tempo para fazer suas escolhas, não se precipite em nenhuma direção, mas continue apreciando a diversidade de opções e refletindo com imparcialidade a respeito da construção do seu futuro. É por aí.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
O excesso de conforto implica uma suspensão da vontade de continuar progredindo, e a própria vida, com seus mistérios, se encarrega de nos tirar dessa zona de conforto para que continuemos fazendo o necessário.