Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 26/03/2026

Nesta quinta (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 26/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Não é apenas o que você quer e como o quer, é também considerar como suas ações vão afetar as pessoas, algumas de maneira positiva e outras, com certeza, negativamente, porque é muito difícil agradar a todo mundo.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Há problemas que são particulares e que precisamos resolver em nossa intimidade, mas há toda uma outra série de problemas que são coletivos, resultado do estado do mundo, e esses só podem se solucionar em conjunto.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Organizar as pessoas para que não se dispersem e, ao contrário, continuem motivadas para fazer tudo o necessário, essa é a sua principal missão nesta parte do caminho. Aceite o destino e tudo dará certo. Melhor assim.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Para você se adaptar a esse mundo louco e encontrar novamente seu necessário lugar de conforto, se torna imprescindível fazer mudanças substanciais, porém, não de local nem de atividade, mas de atitude. É por aí.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Se o destino é feito de livre arbítrio ou se já está tudo escrito, isso é algo que nenhum ser humano conseguiu ainda decifrar. Há muitas teorias, muitas opiniões, mas nada conclusivo. Enquanto isso continuamos vivendo.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
Depender de outras pessoas para realizar suas pretensões é um tanto desconfortável, mas sendo isso inevitável, o melhor a fazer é aceitar logo a situação e começar a administrar tudo tendo em mente seus objetivos.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Sua dependência de outras pessoas é inevitável e tem dado bons resultados ao longo do tempo, mas de vez em quando, como agora, a decisão delas afeta demais seu caminho e isso pesa um pouco, mas tende a dar certo de novo.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
As operações que ficaram em suas mãos são bastante complexas, mas se você não se precipitar nem pretender fazer tudo de uma só tacada, e sim por meio de testes e passos pequenos, verá que os resultados são muito bons.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Para não acrescentar contrariedades às já existentes, melhor você não brigar com essas pessoas que só criticam suas operações. Brigar com elas faria você perder tempo, é melhor tratar tudo com ânimo leve e risonho.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Fazer tantas mudanças de uma só vez é algo que provoca temor em sua alma, porém, você verá, depois que tudo se assentar, que os resultados serão muito bons, produzindo regozijo e iniciando um novo caminho.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Um dia se apresenta um panorama para no dia seguinte esse ser substituído por outro. Não se importe com tanta oscilação, este é um momento em que a vida lhe mostra um cardápio variado de opções. Observe todas.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Enquanto você continuar pautando sua atividade pelo que seja necessário, e não exclusivamente pelo que você deseja, tudo andará relativamente bem, progredindo, mesmo que você não se sinta confortável. Em frente.