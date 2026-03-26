Horóscopo

Como vai ser seu dia

Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 26/03/2026

Confira o que diz a astrologia sobre o horóscopo do dia de todos os signos

Oscar Quiroga

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 26/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Não é apenas o que você quer e como o quer, é também considerar como suas ações vão afetar as pessoas, algumas de maneira positiva e outras, com certeza, negativamente, porque é muito difícil agradar a todo mundo.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Há problemas que são particulares e que precisamos resolver em nossa intimidade, mas há toda uma outra série de problemas que são coletivos, resultado do estado do mundo, e esses só podem se solucionar em conjunto.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Organizar as pessoas para que não se dispersem e, ao contrário, continuem motivadas para fazer tudo o necessário, essa é a sua principal missão nesta parte do caminho. Aceite o destino e tudo dará certo. Melhor assim.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Para você se adaptar a esse mundo louco e encontrar novamente seu necessário lugar de conforto, se torna imprescindível fazer mudanças substanciais, porém, não de local nem de atividade, mas de atitude. É por aí.

Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08

Se o destino é feito de livre arbítrio ou se já está tudo escrito, isso é algo que nenhum ser humano conseguiu ainda decifrar. Há muitas teorias, muitas opiniões, mas nada conclusivo. Enquanto isso continuamos vivendo.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Depender de outras pessoas para realizar suas pretensões é um tanto desconfortável, mas sendo isso inevitável, o melhor a fazer é aceitar logo a situação e começar a administrar tudo tendo em mente seus objetivos.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Sua dependência de outras pessoas é inevitável e tem dado bons resultados ao longo do tempo, mas de vez em quando, como agora, a decisão delas afeta demais seu caminho e isso pesa um pouco, mas tende a dar certo de novo.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

As operações que ficaram em suas mãos são bastante complexas, mas se você não se precipitar nem pretender fazer tudo de uma só tacada, e sim por meio de testes e passos pequenos, verá que os resultados são muito bons.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Para não acrescentar contrariedades às já existentes, melhor você não brigar com essas pessoas que só criticam suas operações. Brigar com elas faria você perder tempo, é melhor tratar tudo com ânimo leve e risonho.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Fazer tantas mudanças de uma só vez é algo que provoca temor em sua alma, porém, você verá, depois que tudo se assentar, que os resultados serão muito bons, produzindo regozijo e iniciando um novo caminho.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Um dia se apresenta um panorama para no dia seguinte esse ser substituído por outro. Não se importe com tanta oscilação, este é um momento em que a vida lhe mostra um cardápio variado de opções. Observe todas.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03

Enquanto você continuar pautando sua atividade pelo que seja necessário, e não exclusivamente pelo que você deseja, tudo andará relativamente bem, progredindo, mesmo que você não se sinta confortável. Em frente.

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: