Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 25/03/2026

Nesta quarta (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 25/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Não se nasce neste signo para seguir corrente nenhuma, mas para, com os próprios passos e atitudes, criar a corrente que, com certeza, outras pessoas seguirão. Por isso, tome a iniciativa que você tem em mente.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
Ainda que você não tenha domínio sobre o que acontece, isso não significa que esteja indo tudo mal, porque a Vida sabe mais que você e conduz as coisas de um jeito insólito, mas para o bem de todos. Confie e em frente.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
O fator humano sempre complica, mas sem esse ingrediente se perde a riqueza que está envolvida na complexidade dos relacionamentos humanos. Nesta parte do caminho é imprescindível escolher direito as pessoas.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
A atividade fará com que o temor dos riscos envolvidos seja menor, já que você verá, sobre a marcha dos acontecimentos, que grande parte do temor se baseia em ilusões e falsas previsões sobre o futuro. É assim.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Livrar-se das pessoas que durante bastante tempo pesaram em sua alma é um objetivo que está muito perto de ser realizado, e é por isso mesmo que o momento atual requer toda sua atenção e empenho para ser finalizado.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
A complexidade de tudo que está envolvido não há de atemorizar você, mas servir de motivação para continuar em frente, fazendo tudo que estiver ao seu alcance e, assim, comprovar na prática o quanto tudo dá certo.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Para você selecionar direito as pessoas que precisa aproximar e convencer a se unir aos seus planos, será necessário muito discernimento, porque elas estão misturadas com outras, que só querem derrubar você. Melhor não.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Dessa vez, será desnecessário ocorrerem cataclismas destrutivos para sua alma compreender que ingressou num período novo de existência. Dessa vez, as coisas se acomodarão como se sempre tivessem estado aí.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Coloque em prática rapidamente aquilo que tenha sido combinado, porque esse será o melhor teste possível para comprovar se as promessas que as pessoas fazem são factíveis ou se são fumaça que desaparece.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
O fim de um longo período de sua vida coincide com o início de outro, muito diferente e, ao que tudo indica, muito melhor também. Procure se movimentar com liberdade, expressando seus sentimentos. Aproveite.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
Você já sabe, as pessoas se vendem muito bem, mas depois não entregam nada, ou quase nada, do que prometem. Melhor você usar sua inteligência para não cair nesse tipo de armadilha novamente. É cansativo.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Tudo se dá de uma maneira muito diferente de como você tinha imaginado, mas é o momento de você depositar um voto de confiança absoluto sobre o proceder misterioso da vida, que tudo ordena e faz progredir.