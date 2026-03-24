Horóscopo de hoje: veja a previsão completa para os 12 signos no dia 24/03/2026

Nesta terça (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.
As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.
Horóscopo do dia de hoje: veja previsão
Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 24/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.
Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04
Mais uma vez, você terá de liderar a situação para motivar as pessoas que, cheias de temores e dúvidas, ainda não contribuem do jeito que elas são capazes. Tome a iniciativa e elas seguirão seus passos, com certeza.
Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05
A confiança é uma moeda rara nos relacionamentos, porque as pessoas andam com muito medo e se fecham em si mesmas. Porém, o que poderia ser uma manobra de sobrevivência se volta contra elas. É preciso confiar.
Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06
Escolher direito as pessoas que você vai envolver em seus projetos de vida, sejam esses profissionais ou íntimos, é a questão mais importante, porque as pessoas podem ajudar, mas também atrapalhar muito. É assim.
Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07
Enquanto você preservar o ritmo da atividade, mesmo que você não veja resultados imediatos, perceberá que sua ansiedade diminui e que o temor de tudo dar errado vai desaparecendo como que por artes mágicas. Em frente.
Leão: nascidos entre 23/07 e 22/08
Superar os perrengues e contrariedades que atormentaram você durante um bom tempo é um objetivo muito perto de ser realizado. Procure prestar toda a atenção possível para que a oportunidade não seja perdida. Isso não.
Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09
É muita coisa para arrumar e colocar em ordem, mas isso não há de eclipsar o que este momento apresenta para você, a oportunidade de você fazer uma enorme transformação e adquirir mais autonomia no futuro. Em frente.
Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10
Use o discernimento, esse poder da mente que é capaz de selecionar, para distinguir as pessoas que ajudarão e serão positivas para seus projetos, porque elas estão misturadas com outras, que é melhor perder.
Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11
Agora é um momento de sua vida em que tudo está se transformando de um jeito diferente de como você experimentou as transformações no passado. Dessa vez, tudo acontece sem terremotos demolidores.
Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12
Ao você se apressar para colocar tudo em prática, mesmo se atrapalhando um pouco, você ganha a oportunidade de comprovar se as promessas que as pessoas fazem são verdadeiras ou se elas são pura fantasia.
Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01
Todas as mudanças que andam acontecendo se sintonizam muito bem com seus anseios íntimos e, por isso, precisam ser aproveitadas para consolidar uma visão da realidade que veio para ficar e se expressar com vigor.
Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02
As conversas são promissoras, mas é necessário superar a etapa das promessas, para que sua alma não fique esperando resultados de onde não vai vir absolutamente nada. Use o discernimento para selecionar as conversas.
Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03
Dá medo e angústia de tudo que anda ocorrendo e, também, dos riscos que você precisa assumir nesta parte do caminho. Porém, depois de colocar tudo em marcha você verá que o medo não era profecia de tudo dar errado.